Учени разгадаха ритуали от изгубените архиви на Древна Месопотамия

Изследователи от Университета в Копенхаген и Националния музей на Дания са завършили мащабно проучване на колекция от клинописни плочки, които в продължение на хилядолетия са пазили тайни на древни екзорсисти, политически конспирации и легендарни царе и разкриват ритуали, извършвани в Древна Месопотамия. За това пише изданието Arkeonews.

Артефакти, разкопани от древния сирийски град Хама, разкриват една досега непозната страна от месопотамския живот. Оказва се, че магията преди 4000 години не е била суеверие, запазено за бедните, а мощен инструмент на държавната власт.

Нощни ритуали и изгаряне на врагове

Текстовете на заклинания против магьосничество направили най-голямо впечатление на учените. Един от дешифрираните ръкописи описва сложна нощна церемония, предназначена да предпази владетеля от „невидими заплахи“.

Текстът съдържа ясни инструкции за екзорсистите: изработване на малки фигурки на врагове от восък и глина, които след това се изгаряли под суровата песен на неизменни формули. Изследователите отбелязват, че подобни ритуали са били форма на „изграждане на държавата“. Вярата, че магическите сили могат да подкопаят властта на краля, е направила работата на екзорсистите също толкова важна, колкото и тази на армията.

Истинският Гилгамеш

В допълнение към магическите „рецепти“, архивът съдържал копие от така наречения „Списък на царете“. Този документ противопоставя митичните владетели, живели преди Великия потоп, на исторически личности.

Сред споменатите имена е и легендарният Гилгамеш. За историците това е важно доказателство: древните учени са възприемали Гилгамеш не като измислен супергерой от епос, а като реална историческа личност, чието царуване е част от непрекъсната хроника.

От магията до бирата: Животът в Древна Сирия

Проектът „Скрити съкровища“ дигитализира хиляди досега игнорирани таблички. В допълнение към окултните текстове, учените са открили най-ранните касови бележки за бира. Те представляват административни записи, които са регистрирали всяка транзакция с невероятна прецизност.

Медицинските справочници са рецепти за лекарства, където научните знания за билките са смесени с ритуални действия. Кореспонденцията с царете представляват доклади от местни чиновници до асирийските владетели.

Защо това е важно днес?

Град Хама е разрушен от асирийците през 720 г. пр.н.е. Повечето от архивите са взети като трофеи, но плочките, останали в храмовата библиотека, се превръщат в „капсула на времето“.

„Ние не просто декодираме мъртви езици. Ние реконструираме свят, където магията, силата и знанието са били едно и също нещо“, отбелязват авторите на изследването.

Тези текстове показват как ранните цивилизации са се опитвали да овладеят хаоса – използвайки закони, оръжия и заклинания, написани върху глинени плочки.

