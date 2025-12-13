Боксова суперзвезда за Кобрата: "Печелеше всички рундове, но един удар и бам - лека нощ!"

Боксовата суперзвезда Дионтей Уайлдър изгледа на живо битката между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев за регулярната световна титла на WBA в Дубай. Бронзовия бомбардировач, който има три мача срещу Тайсън Фюри и дълго време бе считан за един от най-силните боксьори в тежка категория, сега присъства на галавечерта в Дубай и остана впечатлен от начина, по който Гасиев е успял да издебне Кобрата и да го нокаутира с контра кроше в главата.

Дионтей Уайлдър за нокаута: "Това беше красиво!"

"Това беше красиво. Контра кроше в главата, контра кроше в главата. Обожавам контра крошетата, това беше страхотно, много хитро. Той проби през гардa и когато удари, беше като един от онези удари от мускулната памет. Само го видях и тялото ми автоматично реагира, защото съм го виждал толкова много пъти в лагера и в подобни ситуации", заяви Уайлдър пред Boxing Social, цитиран от Sportal.

Гасиев губеше всички рундове, но приспа Кобрата с един удар

Уайлдър смята, че до този момент Пулев е печелил всички рундове. "Можеш да го разбереш по езика на тялото му и по начина, по който влезе. Не беше замах отдалеч, просто беше – уау, точно там. А в тежката категория всички са опасни. Както видяхме, той губеше всички рундове и изведнъж дойде този един удар, който чаках, тялото реагира и бам – лека нощ. Това беше красиво", каза Бронзовия бомбардировач, за когото предстои мач срещу Олександър Усик през 2026-та.

