Неудържим Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти пореден път! (ВИДЕО)

Суперзвездата на българския спорт Карлос Насар стана европейски шампион за мъже за четвърти пореден път в кариерата си! Родният щангист триумфира в категория до 94 кг на Европейското първенство по вдигане на тежести за 2026 г. в Батуми, Грузия. Насар спечели златни медали и в изхвърлянето, и в изтласкването - съответно със 176 кг и 210 кг, за да си осигури и първото място в двубоя с 386 кг. Така той вече има една олимпийска титла, три световни титли и четири европейски титли, и то още преди да навърши 22-годишна възраст.

Карлос Насар спечели европейската титла в Батуми

Злато в изхвърлянето, но без световен рекорд

Карлос Насар изчака опонентите си на по-малките тежести и започна директно с успешен опит на 170 кг в изхвърлянето. Веднага след това той записа втори успешен опит на 176 кг, с което си подсигури златния медал в отделното движение. Втори в движението остана Ара Аганян от Армения със 175 кг, а трети се нареди Хакан Шукрю Корназ от Турция със 166 кг.

А в третия си опит Насар отиде директно на 183 кг, за да опита да подобри световния рекорд на иранеца Алиреза Моейни от 182 кг. Там обаче Карлос не успя да се справи с тежестта и се размина със световния рекорд.

Злато и в изтласкването, но отново без световен рекорд

Във второто движение Насар отново отложи максимално дълго излизането си на подиума, знаейки че е без никаква конкуренция за първото място. В първия си опит Насар атакува 210 кг. Той успя да ги вдигне, но съдиите преразгледаха опита му и не го признаха заради неправилно изпълнение в левия лакът.

Това принуди Карлос да излезе за втори опит на 210 кг, който този път бе признат с 2:1 гласа, за да си осигури злато в движението. Втори и трети в изтласкването завършиха съответно французинът Ромен Имадушен с 207 кг и арменецът Ара Аганян с 206 кг.

Накрая Насар направи опит на 223 кг, който не бе успешен, и се размина със световните рекорди в изтласкването и в двубоя. Световният рекорд в изтласкването така или иначе е негово притежание - 222 кг, поставен на Световното първенство във Фьоде през 2025 г. В двубоя пък все още няма поставен световен рекорд, като световният стандарт е от 396 кг.

Как изглежда крайното топ 3

Така с двубой от 386 кг Насар стана европейски шампион, а негови подгласници останаха Ара Аганян (Армения) с 381 кг и Ромен Имадушен (Франция) с 370 кг.

Преди Европейското първенство 2026 за Карлос Насар

Спортист номер 1 на България за 2024 и 2025 г. Карлос Насар пристига в Батуми като голямата звезда на световните щанги - и това се видя още в предходните дни, в които българинът успя да прикове всички погледи към себе си дори по време на тренировка. Роденият в Червен бряг щангист раздаваше автографи и се снимаше с фенове, като показа добро настроение, а освен това бе удостоен и с наградата Щангист №1 на Европа за 2025 г.

Карлос ще гони четвърта поредна европейска титла, но и нови световни рекорди

Насар стана европейски шампион за мъже за пръв път още през 2023-та в Ереван, когато бе едва на 19 години. Медалите при мъжете обаче не му бяха чужди и тогава, след като бе взел сребърни медали и от европейските първенства в Москва и в Тирана през 2021-ва и 2022-ра. Освен това Насар печели първата си световна титла за мъже още в Ташкент през 2021 г., когато бе едва на 17-годишна възраст.

Феноменът на световните щанги ще опита да продължи да пише история и в Батуми, след като през миналата година размаза конкуренцията на Европейското първенство в Кишинев, побеждавайки втория в категория до 96 кг с невероятните 38 кг преднина в двубоя. Сега Насар ще се състезава в категория до 94 кг, която е олимпийска и в която се състезава и на Световното първенство във Фьоде през 2025 г., където завоюва третата си световна титла.

Може ли Насар да прибере и световни рекорди в изхвърлянето и в двубоя?

В Батуми Насар на практика е без конкуренция, след като единствената реална заплаха "избяга" в по-долна категория. Той е абсолютен фаворит за първото място и едва ли някой може да го доближи, но Карлос ще се състезава и за покоряване на световните рекорди в категорията. Той е притежател на световния рекорд в изтласкването с 222 кг, но ще иска да подобри и световния рекорд в изхвърлянето, който е 182 кг на иранеца Алиреза Моейни, както и да счупи световния стандарт за световен рекорд в двубоя - 396 кг.