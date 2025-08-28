Една от най-добрите гимнастички, оттеглила се след Игрите в Париж, се завръща в художествената гимнастика

Една от най-добрите гимнастички през последните години ще се завърне на голямата сцена! Става въпрос за израелката Дария Атаманов, която се оттегли от художествената гимнастика след Олимпийските игри в Париж миналото лято. Решението ѝ изненада мнозина, имайки предвид, че тя бе едва на 18-годишна възраст и това, че бе сред водещите гимнастички в света. Сега обаче тя е променила мнението си и е готова отново да озари залата с таланта си.

Дария Атаманов се върна от пенсия

Атаманов представя Израел на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. в индивидуалния многобой по художествена гимнастика. Абсолютната европейска шампионка от Тел Авив 2022 пристигна във френската столица като една от фаворитките за медалите. Въпреки че през последните години беше далеч от най-добрата си форма, тя се представи на много високо ниво и завърши 5-а в многобоя в индивидуалната надпревара.

Макар резултатът ѝ да беше впечатляващ, изглежда той е бил много под очакванията ѝ. Това вероятно е било един от основните аргументи тя да реши да сложи край на активната си кариера. На 26 ноември 2024 година израелската федерация по гимнастика потвърди оттеглянето на Атаманов. Преди дни обаче се появиха новини, че грацията се е върнала към тренировките. Информацията бе потвърдена от израелския щаб, но се посочва, че предстои дълъг път пред Даша.

Завръщането на Атманов може да отбележи началото на нова глава в кариерата ѝ - такава, която ще съчетае личните амбиции за завръщане на най-високите нива в света с принос към следващото поколение художествена гимнастика в Израел. Ако успее да завърши пътя обратно, тя може да бъде една от ключовите фигури във воденето на отбора дори към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

