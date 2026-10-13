Официално: Формула 1 се завърна в Африка, вече е на всеки обитаем контитнет

От Формула 1 обявиха голяма новина. Най-бързият спорт на планетата ще се провежда отново в Африка - за пръв път от 1993 г. насам. Това ще се случи през 2030 г. Състезания от Формула 1 ще има в Руанда, като от шампионата са сключили 10-годишен договор със страната за провеждането на Гран при на Руанда. Състезанията ще се провеждат на 40 километра от столицата Кигали, като пистата ще бъде завършена до 2030г., когато ще бъде и първото домакинство.

"На феновете ще бъдат осигурени изключителни възможности"

Ето какво написаха от Формула 1 в официално съобщение по случая: "Пистата ще бъде проектирана така, че да функционира в хармония с естествения ландшафт, използвайки денивелацията на района (Бугесера) за създаването на уникално и предизвикателно състезателно изживяване. Същевременно на феновете ще бъдат осигурени изключителни възможности за наблюдение". Изпълнителният директор Стефано Доменикали също сподели своите мисли: "Днес е исторически момент. След като Руанда се присъедини към календара в началото на следващото десетилетие, Формула 1 ще кара на всеки населен континент.

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BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

"За Руанда е чест да приеме африканското Гран при на Формула 1"

Така световният шампионат ще бъде по-близо от всякога до феновете си по света". По въпроса се изказа и президентът на Руанда Паул Кагаме: "За Руанда е чест да приеме африканското Гран при на Формула 1 и да сподели този момент с повече от 100 милиона фенове на континента. Мнозина от тях са млади и заслужават да видят този спорт отблизо".

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