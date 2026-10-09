От първия опит! Безгрешен Верстапен с полпозишън за спринта в Сингапур, Антонели пак извън Топ 5

Гран При на Сингапур във Формула 1 започна по невероятен начин! Макс Верстапен спечели сензационна полпозиция за спринтовото състезание на "Марина Бей" в събота. Той се нуждаеше от само една обиколка в третата част от квалификацията, за да оглави класирането. Верстапен обаче е обект на разследване за нарушение в първата част на квалификациите, след като изпревари Люис Хамилтън от Ферари при жълти флагове. В последния момент Джордж Ръсел от Мерцедес успя да се вмести между Верстапен и Шарл Льоклер от Ферари, оформяйки Топ 3.

Верстапен изпревари Льоклер и Ръсел

Екшънът в спринтовата квалификация започна още през първата част, когато пилотът на Кадилак Серхио Перес се удари в стената. Той успя да продължи, но след това прегази собственото си повредено предно крило, като остави отломки, което принуди рейс контрола да прекъсне сесията, за да може пистата да бъде почистена. След подновяването Карлос Сайнц, Арвид Линдблад, Ланс Строл, Алекс Албон, Перес и Валтери Ботас отпаднаха. Пилотите, които приключиха участието си във втората част, бяха Франко Колапинто, Нико Хюлкенберг, Оливър Беърман, Габриел Бортолето, Фернандо Алонсо и Естебан Окон.

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В решителната част от квалификацията Верстапен не допусна никакви грешки и даде най-добър резултат само с една обиколка. Голямата изненада бе, че лидерът в класирането Кими Антонели от Мерцедес остана едва седми в Сингапур. Иначе дуото на Макларън - Оскар Пиастри и Ландо Норис, се нареди съответно четвърти и пети. Люис Хамилтън даде шесто по сила време. А Лиам Лоусън, Исак Хаджар и Пиер Гасли допълниха Топ 10. Спринтовата надпревара в Сингапур ще се проведе в събота, 10 октомври, от 12:00 часа българско време.

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