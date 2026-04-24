Прекрасно! Биляна Дудова донесе пореден медал за България на Европейското по борба

24 април 2026, 21:19 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: bul-wrestling.org
Прекрасно! Биляна Дудова донесе пореден медал за България на Европейското по борба

Биляна Дудова завоюва четвърто отличие за България на Европейското първенство по борба в Тирана, Албания. Тя надви шведката Йохана Линдборг в двубоя за бронзов медал. Така националният отбор вече има злато чрез Кирил Милов, сребро чрез Семен Новиков и два борнзови медала на Стефан Григоров и на Дудова. За родната състезателка това е смо отличие на европейски първенства след титлите през 2017, 2018, 2019 и 2021, среброто през 2020 и бронзовите отличия през 2023 и 2025.

Медал за Биляна Дудова

Двубоят за третото място беше изключително напрегнат и в първата част бе отсъдена точка за Дудова заради пасивност на Линдборг. Във втората и българката бе наказана, което изравни резултата, и даде предимство на шведката по критерий последна точка. Дудова имаше минута и половина да атакува и успя да събори Линдборг на тепиха за още две точки. Така българската националка спечели с 3:1 и се качи на почетната стълбичка.

📦Биляна Дудова се окичи с бронз на европейското първенство в Тирана, Албания. 📦Световната и 4-кратна европейска...

Posted by Bulgarian Wrestling Federation on Friday, April 24, 2026

Утре на турнира в Тирана стартират последните петима българи Ердал Галип, Михаил Георгиев, Енгин Исмаил, Ахмед Батаев и Ален Хубулов, а Ахмед Магамаев ще се бори за бронз.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
борба Европейско първенство по борба Биляна Дудова
