Спорт по телевизията днес - 1 март 2024 г.
9:50 ч. Ски скокове, Световна купа в Лахти, жени, Eurosport 1
12:00 ч. Лека атлетика, Световно първенство в зала, BNT 3
14:30 ч. Формула 1, трета тренировка в Бахрейн, Diema Sport 3
14:55 ч. Автомобилизъм, Световен шампионат в Катар, Eurosport 2
15:00 ч. Биатлон, Световна купа в Холменколен, мъже, Eurosport 1
15:00 - 19:15 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1
16:55 ч. Ски бягане, Световна купа в Лахти, отборен спринт, Eurosport 1
Черно море - Ботев Враца
17:30 ч. Футбол, Черно Море - Ботев Враца, Diema Sport 1
17:45 ч. Ски скокове, Световна купа в Лахти, мъже, Eurosport 1
18:00 ч. Формула 1, квалификация в Бахрейн, Diema Sport 3
19:00 ч. Футбол, Ал Хилал - Ал Итихад, Max Sport 3
19:30 ч. Футбол, Херта Берлин - Холщайн Кийл, Diema Sport 2
19:30 ч. Футбол, Шалке 04 - Санкт Паули, Nova Sport
19:30 ч. Волейбол, Монтана - Нефтохимик, Max Sport 2
19:45 ч. Баскетбол, Фенербахче - Баскония, Max Sport 1
19:45 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Аспен, мъже, Eurosport 1
21:00 ч. Лека атлетика, Световно първенство в зала, BNT 3
21:00 ч. Голф, PGA тур, Палм Бийч Класик, Eurosport 2
21:30 ч. Футбол, Фрайбург - Байерн Мюнхен, Diema Sport 3
21:35 ч. Баскетбол, Барселона - Монако, Max Sport 1
21:45 ч. Футбол, Лацио - Милан, Max Sport 3
21:45 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Аспен, мъже, Eurosport 1
22:00 ч. Футбол, Монако - ПСЖ, Diema Sport 1
22:00 ч. Футбол, Селта - Алмерия, Max Sport 4
22:00 ч. Футбол, Уест Бромич - Ковънтри, Diema Sport 2
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Първа лига