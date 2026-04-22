Турция извади още един европейски шампион и измести България от върха

Турция е новият лидер в класирането на нациите по медали на Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми, Грузия. Турският национален отбор измести България, след като извади още един европейски шампион - Юсуф Фехми Дженк. Той триумфира в категория до 71 кг, като спечели бронз в изхвърлянето, злато в изтласкването и злато в двубоя, събирайки 332 кг.

Турция поведе във временното класиране по медали в Батуми

Състезанието в категория до 71 кг се проведе във вторник вечер, като Дженк изпревари с 2 кг втория в двубоя Гор Сахакян от Армения, който взе злато в изхвърлянето и бронз в изтласкването. Трети остана неутралният атлет Яхор Папу с 328 кг в двубоя, като той спечели и бронз в изтласкването. Това е втора поредна европейска титла за Юсуф Фехми Дженк, който има и бронз от Световното първенство в Манама през 2024 г.

Milli haltercimiz Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonasında koparmada bronz silkme ve toplamda ise altın madalya kazandı! Tebrik ederiz.

Така Юсуф последва примера на съотборника си Мухамед Фуркан Йозбек, който спечели европейска титла в категория до 65 кг. Турция има още два бронзови медала при мъжете - чрез Йиджит Ердоган и Ферди Хардал, а при жените Кансел Озкан спечели бронз в кат. до 53 кг. Така Турция вече има две европейски титли и три бронзови медала в двубоя, оглавявайки класирането по нации с общо пет медала. България е на второ място със злато, сребро и бронз.

Иначе Турция води и в класирането с включени медали и от отделните движения, като има общо 13 - 4 златни, 2 сребърни и 7 бронзови. България е втора с 8 медала - 3 златни, 4 сребърни и 1 бронзов. Украйна допълва топ 3 във временното класиране с 8 медала - 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови. Иначе отборът на индивидуалните неутрални атлети е завоювал общо 14 медала, като 2 са златни, 5 са сребърни и 7 са бронзови.

Класирането по медали тепърва може да претърпи промени, тъй като предстоят още много състезания в следващите категории.

