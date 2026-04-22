Турция извади още един европейски шампион и измести България от върха

22 април 2026, 17:32 часа
Снимка: Getty Images
Турция извади още един европейски шампион и измести България от върха

Турция е новият лидер в класирането на нациите по медали на Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми, Грузия. Турският национален отбор измести България, след като извади още един европейски шампион - Юсуф Фехми Дженк. Той триумфира в категория до 71 кг, като спечели бронз в изхвърлянето, злато в изтласкването и злато в двубоя, събирайки 332 кг.

Турция поведе във временното класиране по медали в Батуми

Състезанието в категория до 71 кг се проведе във вторник вечер, като Дженк изпревари с 2 кг втория в двубоя Гор Сахакян от Армения, който взе злато в изхвърлянето и бронз в изтласкването. Трети остана неутралният атлет Яхор Папу с 328 кг в двубоя, като той спечели и бронз в изтласкването. Това е втора поредна европейска титла за Юсуф Фехми Дженк, който има и бронз от Световното първенство в Манама през 2024 г.

Още: Карлос Насар в Батуми: Къде да гледаме атаката на нови рекорди и четвърта поредна европейска титла

Така Юсуф последва примера на съотборника си Мухамед Фуркан Йозбек, който спечели европейска титла в категория до 65 кг. Турция има още два бронзови медала при мъжете - чрез Йиджит Ердоган и Ферди Хардал, а при жените Кансел Озкан спечели бронз в кат. до 53 кг. Така Турция вече има две европейски титли и три бронзови медала в двубоя, оглавявайки класирането по нации с общо пет медала. България е на второ място със злато, сребро и бронз.

Иначе Турция води и в класирането с включени медали и от отделните движения, като има общо 13 - 4 златни, 2 сребърни и 7 бронзови. България е втора с 8 медала - 3 златни, 4 сребърни и 1 бронзов. Украйна допълва топ 3 във временното класиране с 8 медала - 3 златни, 2 сребърни и 3 бронзови. Иначе отборът на индивидуалните неутрални атлети е завоювал общо 14 медала, като 2 са златни, 5 са сребърни и 7 са бронзови.

Класирането по медали тепърва може да претърпи промени, тъй като предстоят още много състезания в следващите категории.

Още: Падна рекорд на Европейското в Батуми, който спря България за нова титла

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
