Уникална Лора Христова записа ново рекордно класиране и си заслужи солидна премия

Младата звезда на българския биатлон Лора Христова показа ново впечатляващо представяне, финиширайки на осмо място в дисциплината 15 км индивидуално на Световната купа в Контиолахти, Финландия. Това е рекордно класиране за Христова на старт от Световната купа, както и трето най-силно класиране въобще в кариерата ѝ - след третото място и седмото място, които записа на Зимните олимпийски игри 2026.

Лора Христова с рекордно осмо място на Световната купа в Контиолахти

Христова финишира с 19 от 20 при стрелбата, като сбърка при последното си излизане на рубежа. Тя дълго време се движеше в топ 3, но грешката накрая я лиши от шансове да се бори за нов медал. Победителка стана Елвира Йоберг от Швеция, която записа 20 от 20 при стрелбата, а Христова финишира на 2:03.1 мин. от нея. Среброто остана за сестрата на Елвира - Хана Йоберг. Словачката Паулина Фиалкова-Батовска.

С доброто си представяне Лора Христова си заслужи и солидна премия от наградния фонд за Световната купа в размер на 5750 евро, видя Actualno.com. Тя впечатли и с отлично бягане по дистанцията. Иначе Христова се класира и за масовия старт на 12,5 км, който ще се проведе на 8 март. В състезанието не участва Милена Тодорова, а Валентина Димитрова и Мария Здравкова завършиха по-назад в класирането.