Лайфстайл:

Уникална Лора Христова записа ново рекордно класиране и си заслужи солидна премия

05 март 2026, 19:45 часа 1010 прочитания 0 коментара
Уникална Лора Христова записа ново рекордно класиране и си заслужи солидна премия

Младата звезда на българския биатлон Лора Христова показа ново впечатляващо представяне, финиширайки на осмо място в дисциплината 15 км индивидуално на Световната купа в Контиолахти, Финландия. Това е рекордно класиране за Христова на старт от Световната купа, както и трето най-силно класиране въобще в кариерата ѝ - след третото място и седмото място, които записа на Зимните олимпийски игри 2026.

Лора Христова с рекордно осмо място на Световната купа в Контиолахти

Христова финишира с 19 от 20 при стрелбата, като сбърка при последното си излизане на рубежа. Тя дълго време се движеше в топ 3, но грешката накрая я лиши от шансове да се бори за нов медал. Победителка стана Елвира Йоберг от Швеция, която записа 20 от 20 при стрелбата, а Христова финишира на 2:03.1 мин. от нея. Среброто остана за сестрата на Елвира - Хана Йоберг. Словачката Паулина Фиалкова-Батовска.

Лора Христова

С доброто си представяне Лора Христова си заслужи и солидна премия от наградния фонд за Световната купа в размер на 5750 евро, видя Actualno.com. Тя впечатли и с отлично бягане по дистанцията. Иначе Христова се класира и за масовия старт на 12,5 км, който ще се проведе на 8 март. В състезанието не участва Милена Тодорова, а Валентина Димитрова и Мария Здравкова завършиха по-назад в класирането.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Биатлон Лора Христова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес