40 Fingers се завръщат в България с нова програма през 2026 г.

След невероятния успех на двата концерта в София и Варна през януари тази година, световният феномен 40 FINGERS се завръща с нова програма в Зала 1 на НДК на 22.01.2026 г., обявиха организаторите от BG Sound Stage. Майсторските интерпретации и аранжименти на чаровните италианци плениха публиката на разпродадените концерти в началото на тази година. Виртуозите се завръщат с нова и още по-зрелищна програма. В най-студения месец четиримата китаристи ни обещават топли южни средиземноморски страсти.

Когато музиката се преплита с емоция и прецизност, се ражда магия. Италианският квартет 40 FINGERS е живото доказателство за силата на този съюз. През януари тази година зрителите в София и Варна усетиха харизмата на четиримата италианци. Поради огромния интерес групата се завръща в България през 2026 г. с нова програма.

Фотограф: Симоне ди Лука

За 40 Fingers

Създаден през 2017 година в северната част на Италия, квартетът събира четирима изключителни китаристи – Матео Бренчи, Емануеле Графити, Енрико Мария Миланези и Андреа Витори. Те превръщат китарите си в оркестър от звуци, който не просто звучи, а разказва истории. Само за няколко години достигат до световните сцени с мащабно турне в САЩ през 2023 г. и триумф на европейските сцени. А техните изпълнения в YouTube надвишават 100 милиона гледания.

Трудно е да ограничим 40 FINGERS в една-единствена жанрова рамка. Техният стил е впечатляваща амалгама от класическа музика, фолклорни мотиви, рок, джаз и дори саундтраци от известни филми, включително техни собствени композиции. Квартетът обича да експериментира и да преобразява емблематични мелодии – от нежността на "Лунната соната" на Бетовен до вълнуващата енергия на "Бохемска рапсодия" на Queen или кинематографичната драма на Game of Thrones. Всеки аранжимент е уникално изживяване, което съчетава виртуозност и дълбоко усещане за музикален разказ.

Общата им страст към киното и телевизионните сериали ги провокира да направят серия от оригинални аранжименти на известни музикални шедьоври, сред които версията им върху две от основните теми на Джон Уилямс от сагата на Джордж Лукас "Междузвездни войни", както и "Последният мохикан", а също и вариации по някои от основните теми от Хари Потър и от филмите на Дисни.

Музикални влияния и вдъхновение

40 FINGERS черпят вдъхновение от различни музикални епохи и култури. Любовта им към китарата обаче ги обединява в стремежа да разширяват границите на възможностите на този инструмент. Те изтъкват, че работят не просто върху техниката, а върху емоцията, която музиката носи. Тяхното творчество е вдъхновено от легенди като Пако де Лусия, Томи Емануел и Астор Пиацола, както и от съвременни гении като Ханс Цимер.

Фотограф: Симоне ди Лука

Някои от техните най-аплодирани изпълнения на живо включват колаборации с видни музиканти и интерпретации на прочути пиеси като емблематичното "Libetango" на Астор Пиацола и "Wish You Were Here" на Pink Floyd. През декември участваха в Коледния концерт на Матео Бочели, където заедно изпълниха "Hallelujah", а на сцена са излизали не само с прочутия му баща Андреа, но и с Анди Съмърс от The Police и много други.

Защо да ги видите на живо?

Едно е да слушаш музиката им онлайн, но съвсем друго – да станеш свидетел на тяхната енергия на сцената. Концертите на 40 FINGERS са празник за сетивата – изключителна техника, синхрон и магнетична харизма, които те потапят в свят, в който времето спира.

Фотограф: Симоне ди Лука

Не пропускайте шанса да изживеете 40 FINGERS на живо – концерт, който ще остане в сърцето ви завинаги! Очаква ви една изключитална вечер, където музиката и емоцията ще се слеят в перфектна хармония.

Концертът на 40 FINGERS ще бъде на 22 януари 2026 г. в зала 1 на НДК в София. Билетите се продават в системата на Eventim.