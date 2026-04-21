"Една вечер с Иво Димчев" и неговия бенд на Античния театър

Ако смятате, че знаете какво е концерт, Иво Димчев ще ви разубеди и то на живо. На 10 юни той ще стъпи за първи път на сцената на Античния театър в Пловдив за "Една вечер с Иво Димчев" и неговия бенд. Певец, хореограф, визуален художник, пърформър, куиър активист - и в момента участник в риалити шоу. Онзи Иво Димчев. И на едно от най-красивите места за концерт на Балканите – Античния театър в Пловдив.

Над 40 сценични произведения, над 100 оригинални песни и кариера, представяна на три континента. Профил в The New Yorker. Резиденция в La MaMa Theatre в Ню Йорк. Димчев е артистът, за когото категориите не важат, а това, което прави на сцената, е едновременно концерт, изповед, ритуал и провокация. Музиката се смесва с движение, с неговия образ, с неговото тяло. Публиката влиза на концерт, но излиза от нещо друго, а този път е още по-интересно, защото локацията е Античният театър и е специално място, което Димчев заслужава напълно.

За феновете му, както тези, които го следят от години, така и тези, които го откриха тази пролет пред телевизора - това шоу ще бъде различно от всичко, което са гледали досега. Димчев прави цял пърформанс на сцената, като смесва музиката с визуални ефекти и танци. Представленията му често размиват границата между концерт и изповед, между спектакъл и близост и докато публиката разбере какво се случва, вече е вътре. За новата му публика - добре дошли в истинския Иво Димчев. По-голям, по-дълбок и по-неудържим от всичко, което сте виждали досега. Античният театър не е случаен избор - това е сцена, която помни векове и тя е точно правилното място за артист, когото нито един екран не побира напълно.

Билетите са ограничени и влизат в продажба днес в мрежата на Ивентим.бг и са на цени от 25 до 55 евро.

