Концерт на Metallica предизвика земетресение в САЩ (ВИДЕО)

Metallica продължава да разтърсва света. И то буквално. По време на концерт на 7 май, в рамките на световното турне M72 World Tour, хеви метъл групата предизвика леко земетресение при изпълнението на хита си "Enter Sandman". На концерта на стадион "Лейн" в кампуса на Вирджиния Тек са присъствали над 60 000 фенове, според ABC 13 News. Когато групата - в състав Робърт Трухильо, Джеймс Хетфийлд, Ларс Улрих и Кърк Хамет - изсвири началните ноти на песента от 1991 г., феновете развълнувано скочиха нагоре-надолу. Резултатът? Сеизмологичната обсерватория на Вирджиния Тек е регистрирала земетресение. Въпреки разтърсването на земята по време на концерта, скачането не е регистрирало дори 1 по скалата на Рихтер.

Според местната телевизия "Fox News" слабият, но продължителен трус на Metallica не е бил опасен за посетителите на концерта и е направил запомнящ се бис. Metallica запази "Enter Sandman" за последната песен на вечерта. Тя не разочарова, разтърсвайки стадион "Лейн" толкова силно, че се регистрира от Сеизмологичната обсерватория на Вирджиния Тех", се казва в новинарския уебсайт на Вирджиния Тех.

Футболният отбор Virginia Tech Hokies изпълнява песента "Enter Sandman", когато излиза на терена, вече повече от 20 години, което прави труса на Metallica още по-епичен.

The Metallica mosh pit caused an "earthquake" to be recorded at the Virginia Tech Seismological Observatory. The song... "Enter Sandman" pic.twitter.com/Ibt4LLfMyn