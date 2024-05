Кори Тейлър, звяр такъв, България те обича! (СНИМКИ)

Фотограф: Цветан Узунов

Всички фенове на тежката музика знаехме, че ни очаква дъжд - е, и да не знаехме, нищо нямаше да ни спре да отидем и да чуем Кори Тейлър още веднъж. Да, на него май му харесва в България, защото идва тук за четвърти път. И нещо ми подсказва, че няма да е за последен.

Но началото на концертната вечер също трябва да се отбележи. SOFIA SOLID 2024 бе открит в 19 ч. с добрите ни познайници Black Tooth, които ни отвъртяха главите миналата година, когато подгряваха легендарните Pantera. Сега турската банда отново се постара и, въпреки все още рехавата публика, се раздаде максимално. След тях, в 20 ч., на сцената се качиха датчаните Siamese, които за първи път излизат пред родна публика. Силният дъжд и гръмотевиците обаче надделяха и сетът на групата бе прекъснат, за да се гарантира безопасността както на хората на сцената, така и на прииждащите метъл фенове. В крайна сметка след 20-ина минути дъждът поспря, а Siamеse успяха да завършат сета си.

Дъждът окончателно си отиде и кулминацията дойде. Кори Тейлър излезе малко преди 21:40 ч. и заби "Post Traumatic Blues", последван от "Made of Scars" на Stone Sour. Вече поизсъхналата от дъжда публика нямаше нужда от нищо повече, за да се потопи в чистия кеф, който музиката на Кори дава. Да, творчеството му се променя, възгледите му се променят, но самият факт, че сред феновете пред сцената имаше много, които пееха с пълно гърло и парчетата на Slipknot, и тези на Stone Sour, и тези от самостоятелната кариера на Кори, говори, че любовта ни към него ще го следва, независимо в каква творческа посока погледне.

На концерта, разбира се, чухме задължителните "We Are the Rest", "Song#3" и "Before I Forget", както и "Snuff", "Talk Sick" и вечната сърцеразбивачка "Through Glass". Финалът на концерта бе подпечатан с "The Killing Moon", "30/30/150" и "Duality". Тотален кеф!

Кори, звяр такъв, България те обича!

Много го обичаме Кори в България и той усеща, че хората, които крещят на концертите му тук, познават музиката му в дълбочина. Слушали сме го със Stone Sour два пъти, разбихме си главите със Slipknot в Пловдив на Hills of Rock само преди две години и сега го чакахме отново и все така с нетърпение. Нещо много симпатично има в това момче, което не крие, че има проблеми. Не се страхува да създава музика, която може да го "скара" с най-заклетите му фенове. И не се притеснява да говори за "позитивно мислене", макар да е "създаден" от мрачната музика.

Кори Тейлър е един от най-големите съвременни хеви изпълнители - с безкрайната си енергия, музикална честност и харизма. Чакаме го пак, ако може по-скоро.

Автор: Неда Ковачева

