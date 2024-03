Легендарният китарист Ингви Малмстийн ще свири в Пловдив през юни

Ингви Малмстийн - един от най-великите китаристи на всички времена, ще изнесе концерт в Античен театър, Пловдив на 20 юни 2024 г., съобщават организаторите от Blue Hills. С това градът отново доказва статута си на културна столица на България и топ локация за едно от най-големите музикални събития у нас.

Малмстийн е икона на рок музиката, световно известен със своята виртуозна техника, мелодични композиции и енергични изпълнения. Той е носител на множество награди, има номинации за "Грами" и е продал над 10 милиона албума в цял свят. В Пловдив ще имаме уникалната възможност да чуем виртуозните изпълнения на любимия му и легендарен Fender Stratocaster.

Още: Piranha и Goliath се присъединяват към концерта на Brujeria в "Маймунарника"

Малмстийн е нео-класик, вдъхновение за голяма част от съвременните китаристи, музикант с неподражаем личен стил и виртуозна техника. Той стартира забележителния си музикален път с групите Steeler и Alcatrazz, но ярко изразеният му личен стил и силен индивидуализъм бързо го качват на магистралата на блестящата му соло кариера. Той е работил с десетки легендарни музиканти, между които са Joe Satriani, Steve Vai, Al Di Meola, Zakk Wylde, Derek Sherinian, Joe Lynn Turner, Jeff Scott Soto, Doogie White, Tim "Ripper" Owens и много други.

В Пловдив ще го видим с групата му и ще чуем вечните класики "Far Beyond the Sun" (Rising Force, 1984), "Black Star" (Rising Force, 1984), "Trilogy Suite Op. 5" (War to End All Wars, 2000), "Rising Force" (Rising Force, 1984), "You Don't Remember, I'll Never Forget" (Trilogy, 1986), "Gates of Babylon" (Fire&Ice, 1990), "Heaven Tonight" (Trilogy, 1986), "Liar" (Odyssey, 1988), "Crys tal Ball" (Fire&Ice, 1990) и много други.

Ингви Малмстийн и неговата група ще излязат на сцената на Античен театър в 20:30 часа. Концертът е част от културния календар на община Пловдив и музикален форум Music Of The Ages. Билетите вече са в продажба в системата на Еventim. Събитието във Facebook е ТУК.

Още: Изненада! Лени Кравиц с концерт на 6 август в Бургас