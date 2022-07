Рокендрол с неочакван край в новото видео на Hellion Stone – She Tells Me To Be Good

Днес точно в 11:00 в YouTube канала нае премиерата на ефектното ново видео към She Tells Me To Be Good . Четвъртият сингъл от Scapegoat – последния албум наалтернативна груув метъл банда от България, излиза броени дни преди да се качат на сцената нана 23 юли.

Стилният клип на She Tells Me To Be Good, с момчетата от Hellion Stone в главната роля и в пълно бойно рок снаряжение, е първото „игрално“ видео за групата от Vinkelus (2018) насам и носи носталгията на класически американски рокендрол с тежки рифове и помитаща енергия. Визуалната продукция е в стилистиката на лъскав западен клип с много светлини, камери и скъпи костюми, но неочакваният край на видеото е този, който носи посланието – „Спокойно, не сме се взели твърде насериозно!“. Финалните кадри самокритично намигат към мащабите на родната ъндърграунд сцена.

Видеото към She Tells Me To Be Good е продукция на талантливите Brain Stock Footage House, начело с режисьора Никола Копаров. „Исках да уловим енергията на групата, когато свири на живо. Така се роди идеята за сцена. Видеото връща към славните времена на рокендрола от 80-те години на миналия век. Освен, че съм техен фен, ги чувствам и като приятели. Така съвместната ни работа винаги е удоволствие, “ споделя Копаров. Това e третото видео на екипа на Brain Stock Footage House за Hellion Stone. Заедно те създават и видеата към едно от най-разпознаваемите парчета на бандата For God’s Sake (2021) и акустичната балада Epilogue (2020) с прекрасната Силвия Петкова в главната роля.

Hellion Stone свирят на 23 юли, събота, на сцена Music Jam на Hills of Rock 2022 - Пловдив.