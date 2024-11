VICTORIA пусна коледен сингъл за самотата (ВИДЕО)

След като постави рекорд и събра повече от 800 000 слушатели в Spotify само за 3 седмици миналия декември с кавъра си "All I Want For Christmas", включен в плейлиста "100 Greatest Christmas Songs Ever" на Topsify, изгряващата европейска изпълнителка VICTORIA се завръща с оригинален празничен сингъл - "sad girl winter (again)" – с който се обръща към онези, които изпитван едновременно радост и тъга по време на празниците и създава място за емоциите, които често празничната музика пренебрегва.

Повече за парчето

VICTORIA издава новия си сингъл "sad girl winter (again)", придружен от видео, което разкрива истинската Виктория в цялата ѝ естественост и уязвимост. Песента е създадена от шведски композитори, а самата изпълнителка е съавтор, като VICTORIA представя характерните за нея нежност и дълбочина. Клипът е сниман от талантливата режисьорка Виктория Караколева и улавя суровата искреност на ежедневието на певицата, без изкуственост или актьорска игра. Това е една неприкрита и много лична визия на изпълнителката.

Снимка: Orpheus Music

"sad girl winter (again)" е песен за сърцераздирателното чувство на самота в навечерието на Коледа, когато вместо радост и споделеност, душата се чувства разбита,“ споделя VICTORIA. "Написах я от дълбока тъга, но с малко надежда за Коледно чудо."

Сингълът, продуциран от Warner Music Poland, проследява не само романтичната мъка, но и тежестта на загубата на близки хора. Това е интимна история, родена от спомена за последната ѝ връзка и за загубата на баща ѝ, което оставя незаличима следа.

"Тази песен е напомняне, че никога не знаем колко време ни остава с хората, които обичаме. Когато нещата приключат — било то чрез раздяла или загуба, често оставаме сами с тези непосилни емоции," добавя певицата.

