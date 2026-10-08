Май можем да виждаме дронове в Черно море, май ще привикаме Митрофанова: Шефът на парламентарната комисия по отбрана

Националната ни сигурност не е застрашена, рисковете от войната в Украйна стават все по-големи. Това каза председателят на парламентарната комисия по отбрана генерал-майор от запаса Иван Лалов, който е и депутат от "Прогресивна България" - формацията на Румен Радев. "Малко се спекулира със случая с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море – не може да се каже, че това е атака срещу България", добави Лалов.

Ако беше в териториалните ни води, "ние бихме могли до известна степен да въздействаме", продължи Лалов, който каза, че ако корабите бяха ударени там (12 морски мили дистанция), щеше да е друго. Сега България има радиолокационен център, който наблюдава Черноморието и засича обекти, обаче Лалов каза: "не може да гарантирам" дали се забелязват подводни дронове, първоначално излезе, че той говори за морски дронове. "Оперативният център може да задейства инструменти за реакция", уточни той.

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"Някак си звучи, че сте в информационно затъмнение"

Още от Лалов: Нямам информация какво е превозвал потъналият кораб, затова е "махленско" да пратим нота на Русия или на Украйна. Нямам информация от сателитни данни, които да посочат откъде са тръгнали дронове, използвани за атаката – на 13 октомври щяло пак да има заседание с военния ни министър на ниво парламентарна комисия на отбраната. Ако се окаже, че Русия е виновна, ще се привика ли Елеонора Митрофанова – Лалов отговори, че вероятно би трябвало и изведнъж не си спомни дали украинската посланичка е привикана на консултации след дрона, паднал и взривил се в нива при Кардам. Олеся Илащук беше привикана моментално. Не съм оптимист, че Русия ще се съобрази с исканията да деескалира. Трябва да се опитат всички пътища за спиране на войната, заяви Иван Лалов.

На въпрос на водещия на сутрешния блок на bTV Богомил Грозев изобщо Лалов информират ли го регулярно какво става, отговорът беше: "Регулярна информация от службите в комисията по отбрана не се получава". Питането беше с уточнение той не е ли видял сателитните снимки от ЕС, които очертават картината на инцидента.

Точно както и в сутрешния блок на БНТ, макар че Лалов каза, че не може да си спомним къде е говорил, той повтори как сме изостанали по отношение на антидрон системите и противодействието и пак заяви, че сме активни в програмата на НАТО Drone Edge, включително обучение на оператори на дронове. Порядъкът е от месеци и години, призна Лалов за това обучение и изграждане на адекватна многослойна система за противодействие на дронове – и това при положение че Украйна пета година сдържа Русия военно. Най-вероятно ще поискаме от НАТО антидрон системи, излезе от думите на Лалов. Краткосрочни неща по Drone Edge и SAFE няма, подчерта той.

"Макар че въоръжението ни е старо, то е годно да защитава", продължи Лалов и както и вчера каза, че защитата ни е съсредоточена върху по-важни обекти, приоритетни, а не върху всичко.

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