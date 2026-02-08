Спорт:

Извънредно студио на БНТ - вариантът да става дума за убийства не се дискутира: Манол Пейков със знакова оценка

08 февруари 2026, 20:00 часа 686 прочитания 1 коментар
Извънредно студио на БНТ - вариантът да става дума за убийства не се дискутира: Манол Пейков със знакова оценка

"Вариантът – най-очевиден и вероятен според мен, а и според мнозина странични наблюдатели – да става дума за ТРИ УБИЙСТВА и з о б щ о не се разисква. О т в р а т и т е л н о. И съвършено не-до-пус-ти-мо". Това написа в своя профил във Facebook депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков, който коментира новите три смъртни случая в криминалната мистерия хижа "Петрохан".

По-рано днес, 8 февруари, стана ясно, че на връх Околчица са намерени телата на другите трима, издирвани във връзка със случая. Засега от МВР потвърждават, че е имало стрелба, без да се ангажират конкретно и ясно дали става въпрос за убийства, дали има самоубийство или самоубийства. Работим по всички версии, гласи засега казаното от полицията:

На този фон, отново през познати големи информационни канали и винаги канени "експерти" започнаха да се появяват категорични заключения за уж безспорна вина на единия от намерилите смъртта си - Ивайло Калушев. Ето как Манол Пейков коментира извънредно студио на БНТ за случилото се:

"Хора, по БНТ1 има извънредна емисия по повод намерените край Околчица три тела, и докато чакаме "извънредния брифинг на МВР", някакъв неидентифициран от мен тип (не чух някой да го представи) прави "анализ на случая" – и в рамките на около 5 минути нарече Калушев (само няколко часа след откриването на мъртвото му тяло) "психопат", "нарцис" и "педофил", като едновременно с това заяви недвусмислено, че става дума за "ритуално" (може би) самоубийство.

Освен че е адски неетично, използването на подобни епитети и квалификации (и то по обществената телевизия!) е просто ненормално, да не кажа н е д о п у с т и м о – докато телата, дето се казва, все още са топли, а разследването едва започва.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мирише ми от к и л о м е т р и на поръчкова работа.

Което е меко казано страшно.

За мен след чутото и видяното по БНТ1 през последните минути, висящите въпроси стават все повече и повече, а отговорите – все по-малко и все по-ненадеждни.

П.П. Оказа се, че човекът на екрана е "криминалният психолог Неделчо Стойчев". Обявиха го след кратката пауза, в която излъчиха импровизиран "репортаж" за Калушев.

П.П.П. Според репортерите на БНТ1 на място, тепърва ще разберем "дали става дума за две убийства и едно самоубийство, или за три самоубийства".

Вариантът – най-очевиден и вероятен според мен, а и според мнозина странични наблюдатели – да става дума за ТРИ УБИЙСТВА и з о б щ о не се разисква.

П.П.П.П. "За мен Ивайло Калушев е извършителят", заяви току-що т.нар. "криминален психолог" в студиото на БНТ1.

О т в р а т и т е л н о. И съвършено не-до-пус-ти-мо."

Отделно, разследващият сайт Bird.bg, както и популярният влогър Асен Генов поставят въпроса какво точно работи ДАНС, след като от много време имало сигнали за хижа "Петрохан". И още един въпрос - прокуратурата на всякакви нива също какво е работила и работи:

Още: Слави Ангелов: Още в първия ден беше ясно - Ивайло Калушев е убиецът от Петрохан

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Петрохан ДАНС Манол Пейков Проход Петрохан Ивайло Калушев
Още от Мнения
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес