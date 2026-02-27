"Петрохан": Скандал с приятел на Ивайло Калушев и твърденията му, че не му дават да говори - Бенатова отговори

"Шумът е, за да се забрави нещо важно, а именно, че през последните 4 години МВР и ДАНС - по някаква причина, са работили формално по сигналите срещу Ивайло Калушев.

И че още няма отговор на въпроса кой от групата или обкръжението ѝ, е имал отношения със службите като нещатен сътрудник.

Какво или кой е карал Калушев да се чувства притиснат в последно време? Търси се отговорът на този въпрос". Това е част от публикация на журналистката Миролюба Бенатова в личния ѝ профил във Facebook.

Публикацията е посветена на Асен Асенов - дългогодишен приятел на Ивайло Калушев, основно действащо лице в случая "Петрохан - Околчица". Калушев е един от шестимата загинали в този случай. А Асенов се оплака как големи медии не поискали да го чуят, като всъщност включи само две предавания, едното от които е част от портфолиото на Бенатова:

В отговор тя опроверга Асенов и посочи, че е бил канен за интервю, но не се е съгласил. И написа още нещо: "Защото, когато Тошко Й., Деньо Д. и Борислав Боби С. започнат да плюят по някого, няма как той да не стане симпатичен. И друг път оръжията на Борисов и Пеевски са пресолявали манджата. В този случай наблюдаваме профанизация, неразбиране, никакъв интерес какво се е случило всъщност. Но сигурно има причина":

