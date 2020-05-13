Част от историческите обекти в Плевен ще приемат посетители от 14 май

Във връзка със заповеди на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев повечето от обектите на Регионалния военноисторически музей – Плевен, ще отворят врати за посетители от 14 май 2020 г. При спазване на всички противоепидемични мерки могат да се посетят Къща музей „Цар Освободител Александър II”, Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец”, експозиция „Плевенска епопея 1877 г.”, Къща музей „Велик княз Николай Николаевич” и Къща музей „Негово Кралско Величество Карол I” в гр. Пордим.

От 19 май 2020 г. ще работи Скобелев парк музей – Костница. Плевен чества празника си с виртуален концерт от покрива на Панорамата Светлинно-музикален поздрав от покрива на Панорама „Плевенска епопея” ще поднесат музикантите от квартет „ГеоМарЧаЛо&... Прочети повече Румънският мавзолей, музейният кът, мемориалният парк в с. Гривица работят по заявка. Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” няма да приема посетители до второ нареждане. От 19 май 2020 г. ще работи Скобелев парк музей – Костница.Румънският мавзолей, музейният кът, мемориалният парк в с. Гривица работят по заявка. Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” няма да приема посетители до второ нареждане.