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Част от историческите обекти в Плевен ще приемат посетители от 14 май

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Част от историческите обекти в Плевен ще приемат посетители от 14 май
Снимка: Община Плевен
Във връзка със заповеди на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев повечето от обектите на Регионалния военноисторически музей – Плевен, ще отворят врати за посетители от 14 май 2020 г. При спазване на всички противоепидемични мерки могат да се посетят Къща музей „Цар Освободител Александър II”, Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец”, експозиция „Плевенска епопея 1877 г.”, Къща музей „Велик княз Николай Николаевич” и Къща музей „Негово Кралско Величество Карол I” в гр. Пордим.

От 19 май 2020 г. ще работи Скобелев парк музей – Костница.

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Румънският мавзолей, музейният кът, мемориалният парк в с. Гривица работят по заявка.

Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” няма да приема посетители до второ нареждане.

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