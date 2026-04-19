Бойко Борисов почти отписа редовно правителство след вота (ВИДЕО)

“Според мен е малък шансът за съставяне на правителство след тези избори. Ние в коалиции няма да влизаме. Тези, които си позволяват да казват как нямало да се коалират с нас, никой не им е разрешавал да говорят така. Не виждам с кого можем да се коалираме в момента“. Това каза Бойко Борисов, който по традиция гласува в училището в гр. Банкя. Борисов избра да гласува с хартиена бюлетина, зад специалния параван. “В страната има масов провал с машините, и то точно там, където ги предупредихме, че ще има провал с батериите. Сега една частна фирма с отвертки ходи и бърка по машините. Какви са тези хора, проверявани ли са?“, попита Борисов. Нашите РИК-ове, СИК-ове, ни звънят и казват какво е положението. "Ала-бала"-та с машините сме го чували лично от Асен Василев, допълни Борисов.

Пълна подкрепа за Украйна, надявам се да има мирен процес, явно е имало подготовка за ядрена бомба от 460 кг., но във всички случаи в Пакистан ако има форум на най-високо равнище и войната приключи, ще е от полза за света- Случващото се в Украйна е лошо за Европа, ние сме в сърцето на Европа, надявам се, че тя ще ни удържи и няма да ни отнесе на изток, каза още Борисов.

Ще бъдем конструктивна опозиция, ако не сме първи

Прогнозата ми е, че след година, в която свършихме много работа за държавата, понесохме щети от други партии и направихме своите компромиси.

Сега, ако някой иска подкрепа както беше в сглобката - това няма никога повече да стане, подчерта той. Развалихме сглобката, защото искаха Румяна Бъчварова да стане вътршен министър, а аз не се съгласих с това, това единствената причина за разваляне на сглобката, допълни Борисов.

Когато се прави голям обир, винаги полицаите се пращат на друго място. Когато се подготвя голяма кражба на вота, полицаите се пращат при кметове или кандидат-депутати, за да ги предупреждават. А в същото време закараха компрометирани бюлетини в Шумен и Добрич, добре, че ги видяхме, каза още Борисов.

Ще бъде конструктивна опозиция, ако не сме първа политическа сила. Призовавам всички да гласуват, глас народен - глас Божи, заключи Борисов.

