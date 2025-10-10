Войната в Украйна:

Борисов е за оставката на цяата КПК (ВИДЕО)

"Аз съм за оставката на цялата комисия. Много пъти го казах. Ще подкрепя Атанасов това, което поиска - закриване на комисията", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във ръзка с предложението на ПП-ДБ за оставка на Антон Славчев от комисията, като за целта те събират подписи в парламента. Припомняме, че този път искането им е провокирано от отказа на комисията да ги разпита по казусите в София и Варна. 

Борисов коментира и възможността да загубим пари по ПВУ, тъй като комисията е обвързана с плащанията по него, като отговори: "Какво ще стане, ще договаряме с комисията". Той припомни, че тогава комисията е създадена, защото ПП и ДБ са я искали за Бойко Рашков.

Попитан конкретно за самата на оставка на Антон Славчев, Борисов каза, че подкрепя с две ръце. ОЩЕ: "Крайно време е да бъде премахнат": ПП-ДБ събират подписи за сваляне на Антон Славчев (ВИДЕО)

Няма да дава опровержение на "Уолстрийт Джърнал"

Борисов заяви, че няма да даде опровержение в "Уолстрийт Джърнал", както го бяха посъветвали от опозоцията в лицето на ПП-ДБ.

"Коя опозиция? Кои са тези от ПП-ДБ, тези, които си продадоха централите?", каза още Борисов. ОЩЕ: "Там ще му е трудно да излъже": Мирчев призова Борисов да даде интервю за "Уолстрийт Джърнал"

Президентът и службите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира законопроекта за отнемане на възможностите на президента да съгласува назначенията на ДАР и ДАНС. "Понеже толкова време стоят без титуляри, най-правилното е парламентът след като се приемат правилата след това да си изберат ръководствата публично и ясно пред всички", заяви още Борисов. 

На въпрос защо не се направи и за останалите служби, Борисов заяви, че това е добра идея. "Приемам всякакви идеи", добави още Борисов. 

 

