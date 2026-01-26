Борисов: Знайни и незнайни глупаци обясняват как съм изнесъл тонове злато (ВИДЕО)

„На мен ми омръзна – живея в къщата, в която съм се родил – знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде, у коя банка, бе, нещастници долни“. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира в интервю пред Мартин Карбовски. Кадри от него бяха разпространени в социалните мрежи.

„И отиват, и го говорят… Като започнат да протестират – къде ме намират, бе? Намират ме у Банкя, у нас, където съм се родил“, коментира бившият премиер. „За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам… да ми говорят глупости“, заявява Борисов, като се извинява на Карбовски за тона.

„Имам хора седят и слушат тези глупости и викат „защо не излезеш да им го кажеш? Ти живееш най-скромния живот, който някой живее“. Видял ли ме е някой в кафене, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа - вкъщи и от вкъщи - на работа. Защо ще им слушам глупостите?“, попита той. На въпрос на Карбовски за снимките с пачките и кюлчетата, той попита: „Заради чекмеджетата с фалшиви 500 евро ли?“

