09 октомври 2025, 19:45 часа 252 прочитания 0 коментара
Габриел Вълков: София плаща на мафията – чистотата трябва да се поеме от общинска фирма

БСП обвини столичния кмет Васил Терзиев, че не се справя с кризата с боклука и че продължава да плаща на "фирмите от мафията", които от десетилетия контролират сектора. Депутатът от "БСП - Обединена левица Габриел Вълков заяви в студиото на "Още от деня" по БНТ, че действията на кмета Васил Терзиев показват "или управленска неспособност, или зависимост". "Той говори за борба с мафията, но продължава да ѝ плаща. Това или е неумение да управлява, или е подчинен на същите хора, срещу които се представя, че се бори", каза Вълков.

По думите му, обществената поръчка за почистване на районите "Люлин" и "Красно село" е била пусната със закъснение, след като старите договори вече са изтекли. Вместо да осигури нова процедура, Терзиев е удължил договора на същата фирма с още шест месеца. "Имаше цяла година да подготви нова поръчка, но не го направи. Сега плаща на същите фирми, които уж изобличава", допълни той.

БСП е предложила в Столичния общински съвет поръчката да бъде прекратена, но това предложение е било отхвърлено с гласовете на общинските съветници от "Продължаваме Промяната - Демократична България". "Единствено нашите съветници подкрепиха прекратяването. ПП и ДБ гласуваха поръчката да остане. После ни обясняват как се борят с мафията – но действията им показват обратното", коментира Вълков.

Той посочи, че проблемът с почистването в София е "наследен от три десетилетия дясно управление". "35 години една и съща дясна мафия държи чистотата на града. Фирмите и имената се сменят, но схемата е една и съща", поясни той.

Депутатът настоя общината да спре да плаща стотици милиони на частни фирми и да създаде собствено предприятие, което да поеме цялата дейност. "Бюджетът за чистота е половин милиард лева. Тези пари трябва да отидат в общинска фирма, да купим техника, да назначим хора и да чистим града сами", призова Вълков.

Той коментира и участието на доброволци и политици в почистването на столицата, определяйки инициативата като "похвална, но не и решение": "Хубаво е, че хората помагат, но ние, софиянците, плащаме 500 милиона за чист град. Не сме ги дали, за да ходим след работа да изхвърляме кофите", посочи той.

Вълков защити и промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат продажбата на активите на "Лукойл" у нас да става само след одобрение от ДАНС и Министерския съвет. "Рафинерията е стратегически обект. Нормално е държавата да контролира кой ще я купи. Най-добрият вариант е тя да стане държавна – както АЕЦ "Козлодуй", обясни той.

Вълков защити министрите от БСП в правителството, като подчерта, че те "работят активно" по наследените проблеми. "От 500 хиляди души без вода миналата седмица, днес са останали 150 хиляди. Това показва, че има резултат. Проблемите са натрупвани с години, но вече се решават", допълни той.

Елин Димитров
