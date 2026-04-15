Гласовете от Турция: Прогноза какво се очаква

Около 15 000 души се очакват да гласуват в Турция за предстоящите предсрочни парламентарни избори в България, които ще се проведат на 19 април. Това съобщи кореспондентът на БТА Айше Сали пред bTV. По думите ѝ, може да има изненади от вота от Турция, защото като че ли сега повече партии са достигнали до избирателите там, а не само традиционните - т.е. ДПС, която вече се раздели на две.

В Чорлу обаче има секция с 1730 души, а най-малката секция е с 91 души.

Като проблеми, които най-вече интересуват гласоподавателите там, Сали изтъкна документи за адресна регистрация в България, за удостоверения за брак или за получаване на пенсии и социални помощи.

Припомняме, че за пореден път преди избори има промяна в Изборния кодекс и гласуването в чужбина. Може да има до 20 секции, разположени извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз. По отношение на Турция вече са представени мотивирани предложения на дипломатическите и консулски представителства за 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства и общо 7 секции в четирите мисии в Анкара, Истанбул, Одрин и Бурса. Изрично е посочено, че не е възможно да бъдат запазени всички места от предходни избори, поради което е извършено териториално концентриране към районите с най-голяма българска общност и най-висока предходна натовареност - ОЩЕ: ЦИК отваря 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април