Гюров и Кандев с най-много дарения, 28-те кандидати са набрали повече пари за кампаниите си спрямо парламентарния вот

Общото финансиране на 28-те двойки, кандидатстващи за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, е достигнало над 1,36 милиона евро към 23 октомври, петък. Данните са от регистъра на Сметната палата, в който участниците в изборната надпревара декларират средствата си. Според в. "Сега" сумата е малко над отчетените приблизително 1,25 млн. евро в края на кампанията за парламентарните избори на 19 април тази година.

Основната част от средствата идва от дарения на граждани, които възлизат на близо 959 хиляди евро. В тази сума са включени както парични, така и непарични дарения. Останалите около 402 хиляди евро са осигурени лично от кандидатите, отново под формата на парични и непарични средства.

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Гюров и Кандев с най-много дарения

Най-голям дял от гражданските дарения е събран от инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев. Подкрепата за кампанията им възлиза на над 514 415 евро, като всички средства са парични.

Тук са и трите най-големи единични дарения в кампанията – по 100 000 евро. Освен това членове на инициативния комитет са предоставили още 19 650 евро под формата на парични и непарични дарения.

За кампанията на действащия президент Илияна Йотова и на кандидата за неѝн вицепрезидент Кирил Вълчев гражданите са дарили близо 359 хиляди евро. Към тях се добавят още 5000 евро от член на инициативния комитет.

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов, който участва в изборите чрез инициативен комитет, е получил 80 000 евро парични дарения от граждани и допълнителни 10 000 евро от самия комитет.

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Различна е ситуацията при бившия земеделски министър Иван Христанов. Неговата кампания е събрала едва 1910 евро от дарители, докато личното му финансиране достига над 364 700 евро, включващи парични и непарични средства.

Снимка: БГНЕС

Рекламните бюджети нарастват с над 77% за седмица

В последните дни преди вота разходите за медийна реклама се увеличават значително. По данни на Института за развитие на публичната среда (ИРПС), който следи договорите с 39 национални и регионални медии, към сряда стойността на предизборната реклама е достигнала почти 669 000 евро.

Само за една седмица сумата е нараснала с над 290 000 евро, което представлява увеличение от 77%.

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Най-много средства за медийна реклама е вложила кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. Разходите ѝ възлизат на 190 894 евро – над четири пъти повече спрямо първите 20 дни от кампанията.

На второ място са Костадин Костадинов и Петър Волгин със 176 973 евро. За последната седмица техният рекламен бюджет се е увеличил с около 100 000 евро спрямо отчетеното през първите три седмици.

Третата позиция заема двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 99 095 евро, като при нея промяната в разходите през последните 7 дни е минимална.

Сред медиите по размер на договорените суми вече водят трите големи национални телевизии – bTV, БНТ и Nova.

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Публичното финансиране за предизборна реклама чрез медийни пакети също се доближава до 500 000 евро. Разпределението на средствата показва концентрация в няколко медии. Най-голяма сума е договорена с ТВ „Справедлива България“ (Стрийм ТВ) – 134 400 евро. След нея се нарежда bTV със 123 465 евро. БНТ е на трето място със 117 493 евро, а Nova е договорила 104 107 евро. До седмица по-рано Nova нямаше обявен сключен договор за медийни пакети.

За настоящата президентска кампания Централната избирателна комисия (ЦИК) е одобрила малко над 490 000 евро за медийни пакети. Според актуализираната към 19 октомври информация получателите вече са изразходвали над 478 хиляди евро за реклама в избраните от тях медии.