Ивайло Мирчев: Призовавам всички политически играчи да не създават фалшиви истерии (ВИДЕО)

19 април 2026, 10:03 часа 262 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
“Гласувах, за да се освободи най-накрая България от корупционния модел, който властва над страната ни вече доста години. Гласувах и за това България да затвърди европейската си посока.“

Това заяви Ивайло Мирчев непосредствено след като гласува тази сутрин.

Мирчев подчерта, че тези избори са “много опасен момент за страната ни, който може да насочи България към Европа, но може да я насочи и към по-опасни води.“ Затова той призова всички български граждани, преди да излязат да гласуват, „да погледнат децата си и да гласуват за силна България в силна Европа“.

Още: Ивайло Мирчев: Каквото и да ни струва, ние няма да позволим България да гледа на изток към Путин

Той е убеден, че втори дубъл на тези избори няма да има. “Затова е важно всички, включително тези, които се колебаят, да излязат и да дадат своя глас. Призовавам всички политически играчи да не си правят илюзии, както обикновено, да създават фалшиви истерии в изборния ден.“

Още: Мирчев: МВР бори купуването на гласове, но прокуратурата го саботира

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
гласуване Ивайло Мирчев предсрочни парламентарни избори 2026
