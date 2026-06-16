Кабинетът "Радев" обеща мерки в подкрепа на превозвачите, за да потуши готвения национален протест

Правителството на Румен Радев предприема мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за "устойчивото развитие на сектора". Това заяви самият министър-председател на среща с представители на сдруженията на автомобилните превозвачи в Министерския съвет. За да отговори на нуждите на стратегически важния сектор на транспортните услуги, който беше засегнат тежко от последиците от военните действия в Близкия изток и повишените цени на горивата, правителството ще предложи подкрепа чрез мерки в новия Закон за държавния бюджет за 2026 година.

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Обща е била позицията, че оказването на подкрепа за транспортния сектор е от съществено значение както за самите компании, така и за недопускане на оскъпяването на веригите на доставки и повишаване на инфлацията, обявиха от пресцентъра на правителството.

Разсрочване или отлагане на лизингови вноски

В хода на разговора премиерът Радев заяви, че Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) застава зад сектора чрез програмата за предоставяне на гаранционни механизми, която ще позволи разсрочване или отлагане на лизингови вноски. Тази мярка беше разработена като част от действията на правителството в подкрепа на бизнеса и подобряването на ликвидността в транспортния сектор.

Снимка: БГНЕС

Продължават усилията в посока намаляване на стойността на застрахователните услуги за сектора, като в същото време се работи и за установяването на устойчива застрахователна среда.

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Радев изтъкна още, че се работи по оптимизация на ТОЛ системата, като е необходимо да бъде повишено вниманието към транзитния трафик, към събираемостта на наложените санкции и - не на последно място - да бъде усилена борбата с пътния травматизъм.

В срещата с транспортния бранш участваха заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на транспорта Георги Пеев.

Припомняме, че Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор отидоха на срещата по инициатива на министър-председателя - тя е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, отменен след поканата за преговори.

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