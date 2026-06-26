Капан от новото политическо влияние: Опозицията се страхува новият ВСС да не потъне в мъгла на президентските избори

Всички предложения на управлявващите от "Прогресивна България" бяха отхвърлени и отложени във времето. Има голяма опасност за политическо влияние във Висшия съдебен съвет (ВСС). Така заместник-председателят на 52-ото Народно събрание и народен представител от "Продължаваме промяната" Стою Стоев коментира пред БНТ промените, извършени в Закона за съдебната власт, касаещи реформата в съдебната система и смяната на ВСС с изтекъл мандат. Още: Директорът на следствието вече няма да е заместник главен прокурор

Кой кадрува във ВСС?

Снимка: БГНЕС

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По думите му проблемът е, когато не е публична цялата комуникация за избора на новия ВСС.

"Трябва да има публичност затова кой предлага кандидатите за членове на ВСС, които впоследствие ще бъдат гласувани от Народното събрание", изтъкна Стою Стоев.

И запита кой ще носи отговорността за евентуален порочен състав на кадровия орган? Кой носи политическа отговорност за настоящия ВСС, който е с изтекъл мандат, запита народният представител.

Стою Стоев се обяви против "Прогресивна България" да напълни ВСС със собствени хора. "Законовите срокове са толкова кратки и не знаем дали ще изберем нов ВСС преди президентската кампания. Ако се застъпят с президентската кампания, фокусът ще бъде размит. Аз се притеснявам дали не отиваме точно натам - процесът да бъде една мъгла, новият ВСС да се застъпи с президентската кампания и да мине набързо", изрази своето притеснение депутатът от "Продължаваме промяната".

Според него "Прогресивна България" готви капан за ВСС - на обществото да не му стане ясно кога и как ще се попълни кадровият орган.

Стою Стоев се надява да няма съглашателство за ВСС между "Прогресивн България", ГЕРБ и ДПС.

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