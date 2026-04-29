Корнелия Нинова "разкости" Румен Радев и прогнозира: Ще свърши като Слави

Разпределяни са (обществени) постове, пари - очаквам Румен Радев да ги извади. Това заяви бившият лидер на БСП Корнелия Нинова относно близкото минало на БСП и евентуалното влияние на модела Борисов - Пеевски в "червената" партия, която отговори на въпрос на bTV защо тя не ги извади на бял свят - достатъчно била вадила. Нинова имаше предвид годините, в които беше начело на БСП и след това, когато Столетницата беше в управлението с кабинета "Желязков" - и се закле, че никога не била допуснала влияние от Делян Пеевски и Бойко Борисов в БСП.

"С мафията в сговор не се влиза" - с тези думи Нинова увери, че постоянно била един вид стена срещу външното влияние в БСП. Тя продължи и с това как Сергей Станишев, също бивш лидер на БСП, трябвало да говори за КТБ с имена и то след като самата тя не каза имена при твърдението за раздаване на постове, пари и влияние.

Отделно, Корнелия Нинова настоя, че почнали да говорят бъдещи депутати на Радев как охраната за Борисов и Пеевски не била най-важното. Тя поиска ветинг система за ВСС и да види "задвижване" на делата за "Осемте джуджета", Петьо Еврото, Нотариуса - "ако стане, евала". Ако не, било ясно какво става.

Нинова: "Нищо не му пречи на Радев да направи всичко, което обеща, за между 5 и 6 минути"

Корнелия Нинова е категорична и, че дори Румен Радев е изненадан от резултата си. За 2 минути, "с едно натискане на копчето", спира обществените поръчки - "той каза, че ще спре парите на олигарсите", обясни бившият соцлидер и поясни, че сега "олигарсите си чакали парите" от обществени поръчки, а можело тези поръчки да се спрат и "да се въведе изкуствен интелект".

И Нинова определи за "абсурд" да се прави референдум за лева, но Радев можело да сигнализира на ЕЦБ и да се направи разследване как е прието еврото в България.

Още: "България е приела еврото с подправени данни": Евростат посочи реалния ни дефицит и сега има искания за нов референдум*

"Дали ще го направи - не вярвам", каза още Нинова за помощта за Украйна, Радев бил скептичен към нея, но според бившия соцлидер той нямало да направи нищо по темата. Тя отделно попита - Радев как ще направи цените по-ниски? Според Нинова, заради увеличените приходи от ДДС и акцизи "бюджетът трябва да е пълен и препълнен" - ако ги нямало обаче тези пари, с които да преборим кризата, да се почва разследване къде са. Такава тежка икономическа криза идва, че ще помете Румен Радев, ако не се справи, категорична е Нинова.

Едно е вътре, друг е навън - на различните електорати пускаше различни послания. Въпросът е как да удовлетвориш на всички очакванията - няма да стане, хората бързо ще го разберат, поясни Нинова. "Като гласуваш два пъти обратно на това, което си обещал - като Слави", смята тя.

Отпечатъкът на Решетников

Не са ми го предлагали Радев за кандидат за президент от Русия, изобщо не съм говорила с Леонид Решетников, твърдо заяви Нинова.

А за отношенията с Русия, Нинова вижда "прагматичното" - да се премахне ефектът от санкциите, който е негативен за България. Но тя е сигурна, че Румен Радев санкции няма да махне. "И олигархията, и системата се прегрупират и застават зад новия силен", каза тя.

Още: България ни "открадна" 700 млн. евро: Руски генерал говори за среща на Радев с Путин, коментира ролята на Пеевски и Борисов