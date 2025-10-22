Войната в Украйна:

Край на блокадата: Тази седмица депутатите ще работят

22 октомври 2025, 09:54 часа 355 прочитания 0 коментара
Край на блокадата: Тази седмица депутатите ще работят

След три неуспешни опита миналата седмица парламентът най-сетне събра кворум и започна редовно заседание. В началото на днешния пленарен ден се регистрираха 167 народни представители. "Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Депутатите приеха и седмичната си програма.

Блокадата

Миналата седмица парламентът беше блокиран цели три поредни дни. Причината – заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да осигурява кворума в Народното събрание. Изявлението му дойде след слабия резултат на ГЕРБ на частичните избори в Пазарджик и бе последвано от фактическа "стачка" в парламента – без заседания, без работа на голяма част от комисиите и дори без редовно заседание на Министерския съвет. Още: Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него

С днешното си присъствие депутатите прекъснаха мълчанието от миналата седмица, но политическото напрежение остава осезаемо. Въпросът кой ще оглави парламента като председател също е на дневен ред.

На дневен ред в пленарна зала ще бъдат и разговорите за Бюджет 2026, който ще бъде в евро. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите. Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес