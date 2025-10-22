Край на блокадата: Тази седмица депутатите ще работят

След три неуспешни опита миналата седмица парламентът най-сетне събра кворум и започна редовно заседание. В началото на днешния пленарен ден се регистрираха 167 народни представители. "Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Депутатите приеха и седмичната си програма.

Блокадата

Миналата седмица парламентът беше блокиран цели три поредни дни. Причината – заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партията му повече няма да осигурява кворума в Народното събрание. Изявлението му дойде след слабия резултат на ГЕРБ на частичните избори в Пазарджик и бе последвано от фактическа "стачка" в парламента – без заседания, без работа на голяма част от комисиите и дори без редовно заседание на Министерския съвет. Още: Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него

С днешното си присъствие депутатите прекъснаха мълчанието от миналата седмица, но политическото напрежение остава осезаемо. Въпросът кой ще оглави парламента като председател също е на дневен ред.

На дневен ред в пленарна зала ще бъдат и разговорите за Бюджет 2026, който ще бъде в евро. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите. Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.