"Мога да се шегувам, с когото си искам": Борисов за яташката история с Цветан Василев

14 ноември 2025, 10:28 часа 355 прочитания 0 коментара
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза пред медиите, че вчера се е шегувал с яташката история с Цветан Василев. Припомняме, че той разказа, че бившият шеф на КТБ, който сега се укрива от правосъдие в Белград, се криел от Пеевски в гаража му та чак до тавана в дома му в Банкя. Днес обаче Борисов потвърди, че Цветан Василев е ходил в дома му навремето. На въпрос защо се е страхувал от Пеевски, Борисов отговори: "А, не знам. При мен обичат хората да идват да си говорят. Вече не помня, беше преди 15 години".

Активи в КТБ?

Лидерът на ГЕРБ бе попитан дали е имал активи в КТБ. "Кой? Аз? Вие рано сутрин нали не употребявате нищо? Това са публични информации, може да отворите и да видите - нито сметка, нито активи. Няма да ви слушам накараните да ме питате въпроси, за да влизат в ефира на другите камери. Отговорих точно. Мога да се шегувам с когото си искам, с когото искам", каза още Борисов. ОЩЕ: През гаража - та чак до тавана: Борисов криел Цветан Василев от Пеевски в дома си (ВИДЕО)

Въпросът за евентуални активи на Борисов възникна след като вчера лидерът на "Да, България" се зачуди дали е възможно Цветан Василев да е казал на Борисов и да е насочил всичко в посока, че лидерът на ГЕРБ има едни конкретни активи, които ако Пеевски фалира КТБ, както е планирано, те могат да бъдат загубени.

 

 

Деница Китанова
