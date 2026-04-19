На места бюлетините свършиха, ЦИК праща допълнителни

19 април 2026, 19:12 часа 226 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На места бюлетините свършиха, ЦИК праща допълнителни

България регистрира сериозна избирателна активност и това изненада дори ЦИК. Оказа се, че на места бюлетините са били недостатъчни и са свършили преди края на изборните ден.

В резултат беше взето решение Районната избирателна комисия (РИК) да изпрати допълнителни бюлетини в секции в Мадан и Смолян заради повишена избирателна активност и необходимост от обезпечаване на изборния процес.

Решението беше съобщено от председателя на комисията Добрин Тодоров.

Още: Драстично изборно нарушение: Отвориха урна в бургаска секция заради фатална грешка

Стотици бюлетини допълнително

Ситуацията в секция №1 в Мадан налага да бъдат предоставени още 300 бюлетини. Причината е високата избирателна активност, както и незаработила в сутрешните часове машина за гласуване.

Също така стана ясно, че допълнителни 100 бюлетини ще бъдат изпратени и за секцията в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян, за да бъде осигурена нормалната работа на секционната избирателна комисия, предаде БТА.

Ситуациите в Мадан и Смолян не са изолирани случаи. По-рано през деня Районната избирателна комисия разгледа още два сигнала за недостиг на бюлетини в секции на територията на областта, като са предприети действия за своевременното им осигуряване.

Източник: БГНЕС

Още: В село с 500 жители право на глас имат 12 000 души: Сага с "кухи" регистрации на македонци у нас

Имаше и бюлетини без номера

Сигнал до СЕМ (незнайно защо, след като Съветът за електронни медии няма отношение към изборния процес и организацията му) и редакционната поща на Actualno.com за нередности с бюлетини дойде рано тази сутрин. В сигнала, който е анонимен, се посочва, че в Априлци, Ловешка област, имало бюлетини, откъснати от кочаните без номера.

"В общината са откъснали бюлетините но номерата са останали на кочаните, и хората така гласуваме без изобщо да сме сигурни нашите бюлетини отговарят ли на номерата", пише в сигнала.

Освен това там се твърди, че при приема на бюлетините снощи, 18 април, присъствали само четирима души.

Припомняме, че в 20:00 часа днес, 19 април, служебният вътрешен министър Емил Дечев е обещал да даде пресконференция, на която да разкрие данни за купуване на гласове и кой е давал най-много пари и е хвърлил най-много усилия в тази "специфична част" на българските избори.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
