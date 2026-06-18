Народното събрание окончателно гласува новия външен дълг

Очаква се парламентът да одобри поисканата от правителството възможност за изтеглянето на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро. Желанието на управляващите от "Прогресивна България" е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията поиска да види сметката на правителството колко трябва да бъде новият дълг, за да бъдат разплатени с него текущите разходи и проекти. Още: Парламентът одобри на първо четене нов дълг от 3,8 млрд. евро

Какво ще гласува още парламентът?

Снимка: БГНЕС

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Дефицит очакван от 2,5 милиарда като съответно се очаква и неговото повишаване предвид обстоятелството, че все още нямаме приет бюджет. Не са обсъдени, приети както приходни, така и разходни мерки.

Лимитът, който се предлага, не е достатъчен.

От управляващите са категорични, че няма как да представят в аванс Бюджет 2026.

А депутатите започват работа с приемането на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за избор от Народното събрание за членове на Комисията за противодействие на корупцията.

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