Кабинетът "Радев":

"Не ме интересува личността на патриарх Кирил": Радев с позиция за църквата и политиката

26 юни 2026, 14:07 часа 405 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не ме интересува личността на патриарх Кирил": Радев с позиция за църквата и политиката

Ясно заявих - не ме интересува личността на патриарх Кирил. Интересува ме да бъде уважавана религията на всички православни християни. Това каза премиерът Румен Радев след срещата си с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той категорично заяви, че не иска да намесва църквата в политиката, както не иска и политиката да навлиза в религията.

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Радев съобщи и че с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за предмета "Добродетели и религия". "На дневен ред отново ще излезе въпросът за предмета "Добродетели и религия". Това е много важен предмет и трябва да направим така, че Българската православна църква, държавата, Министерството на образованието да влезе в училището с широк обществен консенсус. Трябва младите хора да получават освен знания в училище, да получават и възпитание", каза той

По-рано днес българският патриарх Даниил изрази своето одобрение спрямо намерението на премиера Румен Радев да бъдат свалени санкциите срещу руския патриарх Кирил. "Това е смела постъпка и не мисля, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този ефект и интерес, който налагащите ги вероятно са целели. Това е правилно решение", заяви патриархът. ОЩЕ: "Смела постъпка": Патриархът одобри решението на Радев за отмяна на санкциите срещу руския патриарх Кирил

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Патриарх Кирил Румен Радев патриарх Даниил
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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