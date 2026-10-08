"Няма фактури за 36 полета": Пеевски обяви изслушването на Демерджиев за "пълно фиаско"

Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски след днешното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на лидера на ДПС.

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"Министърът не показа нищо. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи“, каза Пеевски.

"Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец", каза още лидерът на ДПС.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи по време на изслушване в парламента, че полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски в периода от началото на 2023 г. до юни 2026 г. не са били плащани лично от него. Фактурите за общо 5 083 800 евро са издавани и плащани от българското дружество "Спектрум Еър" ЕАД.