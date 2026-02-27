Правителството на Гюров:

Политически синхрон за елиминиране на тандема "Пеевски - Борисов" има: Анализ на социолози

Социолозите Първан Симеонов и Боряна Димитрова видяха политически синхрон за елиминиране на тандема "Пеевски - Борисов" след предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април. Първо Първан Симеонов заяви в студиото на bTV, че Румен Радев, ПП-ДБ, Илияна Йотова и западните партньори държат България да стане предвидима. Радев, Йотова и ПП-ДБ съзнавайки, че не си пречат, гласно или негласно са в синхрон, коментира той. И добави, че ПП-ДБ през служебното правителство разчиства пътя на Радев за изборите. 

Накъде след изборите?

По думите на Първан Симеонов, давайки мандата на Андрей Гюров, Илияна Йотова получава възможност за прилив на ПП-ДБ гласове на втория тур на президентските избори.

Според Първан Симеонов големият въпрос е какво ще се случи след предсрочните парламентарни избори, както и дали далеч след тях, когато потрябват 160 гласа за смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС), няма да бъдат потърсени и ГЕРБ. 

Той добави, че е много тежка задачата на ПП-ДБ в момента, но получавайки през служебното правителство лостове за влияние, зависи само от тях. Втората опция е служебното правителство да им донесе негативи, ако не изпълнят очакванията, посочи Първан Симеонов.  

Социологът Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" посочи, че има няколко взривоопасни сюжета в политика, сред които, че се създава усещането, че като че ли предизборната кампания се води от служебното правителство и досегашните управляващи. Има една поредица от ескалация на фронтове и полета, на които се разпростира дейността на служебното правителство, по думите на Боряна Димитрова.

Според нея ПП-ДБ имат съзнателен интерес от това да поемат всички удари и да прелеят силата си към Румен Радев.

