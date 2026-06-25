Празни чекове за стотици милиони и 0 евро за спешна помощ: Обърналият се срещу Радев шеф на кабинета му за бюджета "подигравка"

Тези се подиграват с народа! Такава оценка за бюджета даде бившият началник на кабинета на президента Румен Радев – Калоян Методиев, който напусна поста "поради разминаване в оценките, методите и целите на политиката".

Той подчертава, че в приложението към бюджета си управляващите записали перо "Други инвестиционни проекти без проектна готовност за нуждите на Въоръжените сили". "За тази година 40 млн евро, за 2027 - 293 млн, за 2028 - 286 млн. Това се казва празен чек за 619 млн евро. Ето го част от дефицитът! Дали са нагли?!", пита той.

Като контрапункт Методиев посочва, че предвидените пари за спешна помощ например, са направо смешни на този фон. "За сравнение на следващата страница за модернизиране на спешните центрове и за линейки едва 13 млн евро за тази година, за 2027 е 0 евро и за 2028 е 0 евро. Човешкият живот зависи до голяма степен от спешната помощ. Там сме трагедия като общество. Линейки катафалки", пише политологът.

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"Тези си организират свое избирателно тяло с много милионни финансови инжекции през бюджета. От данъкоплатците. На тъмно! Със собствени приоритети. Прогресистите минават всякакви граници на наглостта, антисоциалната си политика, антибизнес и военен лобизъм. Всеки депутат, вдигнал ръка за този бюджет, трябва да се третира като съучастник на убийството на българската икономика и справедливостта", категоричен е Методиев.