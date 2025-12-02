Премиерът не изключи оставка на МВР-министъра, направи разлика между протестиращи и провокатори

"Всички варианти съществуват, защото това са политически решения". Така премиерът Росен Желязков, който на 2 декември отхвърли варианта правителството му да подаде оставка, коментира евентуалната смяна на конкретни министри, по-точно на този на вътрешните работи Даниел Митов (такова бе уточнението на зададения му въпрос). Причината за въпроса бяха провокациите в края на мирния протест срещу бюджет 2026 и срещу властта в София, при които полицията оставаше предимно безучастна.

Желязков, който говори след заседание на Съвета за съвместно управление, не даде повече подробности. Митов също не е коментирал случилото се на 1 декември вечерта.

Според премиера политическите лидери на протеста първоначално не са заявявали политически позиции, а са говорили само срещу бюджета. Това обаче се е променило, по думите му. "Динамиката на енергията, която множеството дава на политическите лидери – ние виждахме на сцената тази енергия как завладява тези лидери, за да се премине към политически искания", анализира той.

Още: Правителството отказа да подаде оставка - даде на заден ход по елементи от бюджета, но се "закрепи" за еврото (ВИДЕО)

Росен Желязков отличи протестиращите от провокаторите

Снимка: БГНЕС

„Вчера правителството видя какво казаха гражданите, които протестирахте. Една от причините да бъде оттеглен бюджетът е тази. Аз съм протестирал през 1990, през 1996 г. И подкрепям тези хора, които протестират за повече права, демокрация и справедливост. Считаме, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна за търсенето на повече диалог, повече толерантност и повече хармония във взаимоотношенията в обществото. Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на България, което ние сме длъжни да чуем и да осигурим със средствата, които има държавата", каза премиерът.

„Снощи видяхме провокации, които нямаха нищо общо с протеста на площада отпред. Хората отпред ясно изразиха позицията си. Провокаторите, които рушаха, чупеха инфраструктурата, искаха да влязат в стълкновение с полицията. Тяхната задача беше да се окървави протеста. Аз поздравявам българските полицаи за това, че действаха внимателно, премерено, изпълниха задачата и резултатите ще покажат какви са истинските мотиви на организаторите на тези погроми, които нямат нищо общо с протеста на младите хора. Този протест вчера не беше партиен, независичо от това, че се опитват определени формации да го яхнат“, твърди Желязков.

Още: България е будна: Българските знаменитости, които излязоха на масовия протест (ВИДЕО)

Той обяви оттегляне на бюджет 2026, но заяви, че кабинетът няма да подаде оставка: "Ние обаче имаме голям ангажимент – без бюджет нямаме правото да абдикираме. Ние ще абдикираме последни. Това не означава, че сме заинатени".