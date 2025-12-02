Спорт:

Премиерът не изключи оставка на МВР-министъра, направи разлика между протестиращи и провокатори

02 декември 2025, 15:44 часа 184 прочитания 0 коментара
"Всички варианти съществуват, защото това са политически решения". Така премиерът Росен Желязков, който на 2 декември отхвърли варианта правителството му да подаде оставка, коментира евентуалната смяна на конкретни министри, по-точно на този на вътрешните работи Даниел Митов (такова бе уточнението на зададения му въпрос). Причината за въпроса бяха провокациите в края на мирния протест срещу бюджет 2026 и срещу властта в София, при които полицията оставаше предимно безучастна.

Желязков, който говори след заседание на Съвета за съвместно управление, не даде повече подробности. Митов също не е коментирал случилото се на 1 декември вечерта.

Според премиера политическите лидери на протеста първоначално не са заявявали политически позиции, а са говорили само срещу бюджета. Това обаче се е променило, по думите му. "Динамиката на енергията, която множеството дава на политическите лидери – ние виждахме на сцената тази енергия как завладява тези лидери, за да се премине към политически искания", анализира той.

Росен Желязков отличи протестиращите от провокаторите

Снимка: БГНЕС

„Вчера правителството видя какво казаха гражданите, които протестирахте. Една от причините да бъде оттеглен бюджетът е тази. Аз съм протестирал през 1990, през 1996 г. И подкрепям тези хора, които протестират за повече права, демокрация и справедливост. Считаме, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна за търсенето на повече диалог, повече толерантност и повече хармония във взаимоотношенията в обществото. Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на България, което ние сме длъжни да чуем и да осигурим със средствата, които има държавата", каза премиерът.

„Снощи видяхме провокации, които нямаха нищо общо с протеста на площада отпред. Хората отпред ясно изразиха позицията си. Провокаторите, които рушаха, чупеха инфраструктурата, искаха да влязат в стълкновение с полицията. Тяхната задача беше да се окървави протеста. Аз поздравявам българските полицаи за това, че действаха внимателно, премерено, изпълниха задачата и резултатите ще покажат какви са истинските мотиви на организаторите на тези погроми, които нямат нищо общо с протеста на младите хора. Този протест вчера не беше партиен, независичо от това, че се опитват определени формации да го яхнат“, твърди Желязков.

Той обяви оттегляне на бюджет 2026, но заяви, че кабинетът няма да подаде оставка: "Ние обаче имаме голям ангажимент – без бюджет нямаме правото да абдикираме. Ние ще абдикираме последни. Това не означава, че сме заинатени".

Димитър Радев
