Синът на Тошко Йорданов влезе в енергийния бизнес с нова фирма, банковата гаранция - от БАКБ на Цветелина Бориславова

Синът на председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов - Сибил Хаджитодоров - вече официално е част от енергийния бизнес. На 29 януари фирмата "Азур Енерджи" ООД, в която той притежава 70% дял, е получила 10-годишна лицензия за търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения на координатор на стандартна балансираща група. Това става ясно от списъка с лицензирани фирми в електронния портал на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Как се стигна дотук?

Вече ви разказахме как на 20 януари КЕВР щеше да проведе открито заседание за обсъждане на заявлението на “Азур Енерджи” ООД за издаване на лицензията. Съобщението за това бе публикувано в сайта на регулатора на 14 януари - деня, в който ИТН и БСП спасиха охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов с изключително спорен обрат в пленарна зала. Новината тогава съобщи най-напред разследващата медия BIRD.bg.

Заявлението на "Азур Енерджи" е от 5 януари тази година. В КЕВР на 12 януари е сформирана работна група за проучване на обстоятелствата в заявлението и приложенията към него, става ясно от внесения доклад.

Съгласно Закона за енергетиката - лицензия се издава на лице, регистрирано по Търговския закон или с еквивалентна регистрация по законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията. Трябва да се представят доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

Снимка: БГНЕС

Заявителят е обосновал искания срок за лицензията - 10 години - със състоянието на енергийния пазар у нас, както и с намерението на дружеството да изпълни основните си цели, а именно "да се заеме място на пазара на електроенергия в Р България като утвърден и надежден търговец на електрическа енергия". Заявителят счита, че разполага с достатъчно ресурси за да създава стабилна стойност за своите клиенти.

Решението на КЕВР и детайлите по лицензията

Заседанието на 29 януари, на което е одобрена лицензията, е било закрито, четем в окончателното решение на КЕВР. На откритото заседание 9 дни по-рано участие е взел упълномощен представител на "Азур Енерджи".

През първата прогнозна година дружеството ще стартира дейността си с базов портфейл от производители и потребители на електроенергия в рамките на партньорска икономическа група. През втората година дружеството ще разширява портфейла си от производители и потребители на електроенергия. Третата прогнозна година се очаква стабилизиране на портфейла и контролирана експанзия. Прогнозните стойности показват увеличаващи се количества електрическа енергия за покупко-продажба от 7 500 MWh за 2026 г. до 34 125 MWh през 2028 г.

Прогнозните средни цени и количества ел. енергия, които дружеството ще купува и продава на вътрешния пазар през периода на бизнес плана са:

Снимка: КЕВР (dker.bg)

За първата прогнозна година дружеството няма да очаква печалба, тя е предвидена за втората прогнозна година и ще е в размер на 13 хил. евро. В края на отчетния период ще достигне 42 хил. евро, пише в решението. Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2026 г. – 2028 г. е представена по-долу:

Снимка: КЕВР (dker.bg)

Банкова гаранция от БАКБ на Цветелина Бориславова

Дружеството е представило удостоверение с изх. № 2-12384-В от 22.12.2025 г. от „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, според което „Азур Енерджи“ ООД е клиент на банката с открита специална разплащателна сметка за обезпечаване на бъдещи сделки при упражняване на лицензионната дейност, наличността по която към 22 декември миналата година е 200 000 лева - или 102 258,37 евро. Сумата по специалната сметка е в размер, съответстващ на изискванията за първата година от лицензионната дейност съгласно представения в КЕВР бизнес план. Съгласно удостоверението банката се задължава - при поискване от КЕВР - да предоставя информация на регулатора относно оборотите и салдото по сметката, пише още в решението (вижте тук).

Председател на Надзорния съвет (НС) на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) е Цветелина Бориславова. Редица медии като "Биволъ", "Свободна Европа" и "Дойче Веле"/"Зюддойче Цайтунг" я свързват с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Според решението на КЕВР за осъществяване дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, „Азур Енерджи” ООД ще използва офис, който се намира в София - на адрес: бул. „Опълченска“ № 112А, ет. 6, ап. 32, съгласно сключен договор за наем с „Климатроник“ ЕООД.

В крайна сметка КЕВР одобрява на „Азур Енерджи“ ООД правила за работа с потребители на енергийни услуги, приложение към решение и приложение към лицензията по т. 1. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – град София в 14-дневен срок.

Снимка: БГНЕС

Какво се знае за "Азур Енерджи"?

„Азур Енерджи“ ООД е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в София - на бул. „Княз Александър Дондуков“ № 5. Фирмата има следния предмет на дейност: "вътрешна и външна търговия, изграждане, въвеждане в експлоатация, опериране и поддръжка на проекти и системи за производство, съхранение и менажиране на електрическа енергия, както и системи за зареждане с електричество, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България".

Капиталът на дружеството е в размер на 1000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 10 лв. Компанията се управлява и представлява само заедно от управителите Сибил Хаджитодоров и Виктор Андраде-Санчес, за когото информацията е, че също е български гражданин. От справка в Търговския регистър става ясно, че синът на Тошко Йорданов притежава 70% от компанията спрямо 30 на сто за Андраде-Санчес.

Фирмата е учредена в началото на октомври 2025 г., става ясно от публикувания в сайта на Търговския регистър актуален дружествен договор - т.е. тя е съвсем нова.

BIRD.bg твърди, че Сибил Хаджитодоров е свързан още с фирмите "Рейвънхил Консулт" и "Ай Ес Джи Медикъл".