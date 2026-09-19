Тодор Джиков: Закъсняхме с контрола, сега „гасим пожари“ с инфлационните чекове

Депутатът от „Прогресивна България“ признава, че държавата е пропуснала момента за превантивни мерки, но защитава орязаните помощи като единствения реалистичен избор в ситуация на бюджетен дефицит.

Тодор Джиков, заместник-председател на парламентарната комисия по земеделието, не си спести самокритиката към темпото на държавната администрация. „Мерките са закъснели. Трябваше да имаме механизми за контрол още миналата година, когато се видя накъде отиват цените. Сега просто гасим пожари“, призна той в студиото на „Офанзива“.

„Няма да раздаваме на калпак“

За разлика от 2022 г., когато помощта за горивата беше масова, Джиков защити новия подход: таргетиране само на най-нуждаещите се. Около 550 000 души ще получат „инфлационен чек“, а отказът от масово подпомагане той аргументира с липсата на ресурс: „Не сме толкова богата държава, че да даваме помощи за гориво на собствениците на луксозни автомобили“.

На въпрос за възможни злоупотреби, Джиков бе откровен: „Ако кажа, че ще ги изчистим напълно, ще ви излъжа. Стремим се да ги сведем до минимум, но винаги ще има хора, които се опитват да се възползват неправомерно“.

Защо бензинът е скъп при евтин петрол?

Джиков отхвърли сухото сравнение на цените на петрола като неактуално. Според него крайната цена на бензиностанцията е сбор от много по-комплексни фактори – от разходите за заплати и енергия в производството до логистичните вериги. Относно акциза за пропан-бутана той посочи, че това е „социално насочена мярка“, тъй като бедните домакинства масово готвят на газ, а голяма част от евтиния градски транспорт също разчита на този ресурс.

Земеделие: Борба с „изкривените печалби“

На въпрос защо 180 млн. лева за земеделците няма да свалят цените на храните, Джиков бе категоричен, че целта на парите е „стабилизация“, а не директно поевтиняване. Той посочи трите „болни места“ на сектора:

Надценки в търговските вериги: Проблемът, при който стоката поскъпва двойно от входа до щанда.

Веригата от прекупвачи: Необходимостта от дигитална платформа, която да следи къде се „чупи“ цената и кой прибира свръхпечалбите.

Конкурентоспособност: Оптимизация на производството, за да не бъде българският фермер аутсайдер на общия пазар.

Остри реплики към опозицията

Джиков остро нападна Теменужка Петкова, определяйки нейните изказвания за АПИ и дефицита като „изкуство на заблудата“. Според него финансовото състояние на държавата е директно наследство от предишните управления, а твърденията на Петкова за „документи със задна дата“ са опит за бягство от отговорност.

По темата за сигналите на вътрешния министър Иван Демерджиев и случая с олигархичните влияния, Джиков бе лаконичен: „Фактите не са само български, те са подкрепени от малтийските служби“. Депутатът заяви, че именно това е причината изборът на нов главен прокурор и ВСС да бъде „въпрос на оцеляване“ за държавността, твърдейки, че към момента олигархията вече е отстранена от властовите лостове.

Джиков заключи, че правителството остава отворено за нови мерки и при нужда ще коригира курса, признавайки, че „ситуацията е изключително динамична“.

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