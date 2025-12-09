Удар по Пеевски: Ключова оставка в деня на контрапротеста

В деня на контрапротестите в подкрепа на властта, организирани от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, структурата на партията му бе разтърсена в едно от 24-те населени места с планирани демонстрации. Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково - Исмаил Исмаил - обяви във Facebook на 9 декември, че е подал оставка заради "несъгласие с политическата представителна група".

"Скъпи приятели, току-що подадох оставка като общински съветник от ДПС към Общински съвет град Хасково поради несъгласие с политическата представителна група, от която бях избран, с цел да избегна всякакви инсинуации и внушения. Благодаря на всички колеги за съвместната ни работа и им пожелавам успех!", написа Исмаил.

Исмаил Исмаил излиза от политиката

Той е потвърдил напускането си на структурата на местно самоуправление пред БТА. Обяснил е, че е подал оставката си, чрез председателя на Общинския съвет Таня Захариева, към Общинската избирателна комисия.

Исмаил казва още, че не само напуска съветническото място, но спира да се занимава изцяло с политика. Той посочва, че мотивите му за това са "изключително лични" и са свързани с разминаване на възгледите му с "ДПС-Ново начало".

Бащата на общинския съветник атакува остро Пеевски

По-рано бащата на Исмаил Исмаил - Себахтин Исмаил, който е собственик на "Арда тур", разкритикува остро лидера на "ДПС-Ново начало", че вади етническата карта, очевидно, за свои собствени цели. Повод за думите му бе срещата на Пеевски в Кърджали с главния мюфтия Мустафа Хаджи.

Снимка: БГНЕС

"Ще избие огромна натрупана омраза на българските турци към феодалите на Пеевски. Добре да чуят - те нямат самолети, няма как да избягат. Какво прави мюфтията с Пеевски в Кърджали, не му е работа да бъде с политик", заяви хасковският бизнесмен.

"Религията какво общо има с политиката? Аз съм мюсюлманин, утре трябва да дойдеш на ме погребеш, с какви очи? Все едно българският патриарх сега да излезе на протеста и да призове "дайте да свалим това правителство". От утре ще има омраза в този регион, защото не всички ви подкрепят", допълни той, обръщайки се към "ДПС-Ново начало".

Себахтин Исмаил обаче е категоричен, че опитите да бъде насадена етническа омраза няма да успеят.

Контрапротестите, организирани от "ДПС-Ново начало", ще се проведат тази вечер, 9 декември, от 18 ч. Демонстрации няма да има в големите градове София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и др.

