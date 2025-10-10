"В какво се превърнахте? Какво стана с клетвите ви - "никога с Борисов, никога с Пеевски"? Не ми отговаряй": Сиромахов за ИТН

Водещият и сценарист Иво Сиромахов, който работи в телевизията на Слави Трифонов, но е крайно критичен през годините по отношение партийната дейност на колегите му в "Има такъв народ", сподели нови критики към Тошко Йорданов и компания. Причината - опитът за прокарване на мракобесни поправки в Наказателния кодекс, с които се предвижда от 1 до 6 години затвор за журналисти.

"Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал. В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?", пита реторично Сиромахов.

И подчертава още:

"Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?

Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?

За електронно гласуване?

За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?

За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?

За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?

Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?

Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

Не ми отговаряй.

Знам отговорите.

И ти ги знаеш", завършва писателят.

