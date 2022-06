Зеленски благодари на Петков преди срещата на върха на ЕС в Брюксел

„Координирахме стъпките си с премиера на България Кирил Петков в навечерието на сесията на Европейския съвет. Излазих благодарност към България за готовността ѝ да подкрепи връчването на статут на кандидат за членство в ЕС на нашата страна“, написа Зеленски в Twitter на 22 юни.

Coordinated steps with Prime Minister of Bulgaria @KirilPetkov on the eve of the session of the European Council. Expressed gratitude to 🇧🇬 for the readiness to support granting our country the status of a candidate country for EU membership. #EmbraceUkraine