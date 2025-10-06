Бърза кремообразна майонеза – без олио, без соя и без компромис с вкуса

Тази майонеза е подходяща за хора с алергии към соя, за тези, които избягват олио, както и за всички, които не харесват „леките“ варианти от магазина. Приготвя се лесно, с достъпни продукти, без тофу и без излишни мазнини, като запазва кремообразната текстура и богатия вкус.

Рецепта за кремообразна нискомаслена майонеза

За тези, които са алергични към соя, предпочитат да не използват олио, не харесват майонеза с тофу или търговските „леки“ майонези (повечето така или иначе не са вегански), това е вкусно (и евтино) решение.

Съставки, от които се нуждаете за кремообразна нискомаслена майонеза

За първата смес:

1 чаша растително мляко по ваш вкус (с изключение на пълномаслено кокосово мляко в консерва)

2 супени лъжици ябълков оцет, обикновен оризов оцет, бял винен оцет или лимонов сок

1 1/2 чаени лъжички сол

1/2 чаена лъжичка горчица

1/4 чаша сурово кашу, накиснато във вряща вода за поне 10 минути и след това отцедено

За втората смес:

1/2 чаша, плюс 2 супени лъжици вода

1/2 чаена лъжичка агар-агар на прах (НЕ люспи)

3 1/2 супени лъжици царевично нишесте

Как да приготвим кремообразна нискомаслена майонеза

Поставете съставките за първата смес в каната на блендера и смесете до готовност.

В малка тенджера или купа, подходяща за микровълнова фурна, смесете водата и агара от Смес №2 и оставете да престои няколко минути. Добавете царевичното нишесте и разбъркайте добре. Ако приготвяте в тенджера на котлона, бъркайте непрекъснато на силен огън, докато сместа стане гъста и прозрачна – не тебеширено бяла.

Опция за микровълнова фурна: Използвайте купа, подходяща за микровълнова фурна, за сместа и я разбъркайте на 100% мощност за 30 секунди. Разбийте с тел. Повторете това около три пъти или докато сместа стане гъста и прозрачна - не тебеширено бяла - като използвате силиконова шпатула вместо тел след първия път, за да изстържете дъното на купата от залепналото царевично нишесте и го смесете с останалата част от сместа.

Забележка: Ако не сготвите добре (и „прозрачна“ е ключовата дума), майонезата няма да се сгъсти правилно.

Изсипете готовата Смес №2 в блендера (използвайки шпатула, за да извадите колкото е възможно повече от купата или тенджерата), съдържащ Смес №1. Пасирайте, докато сместа стане много бяла, пенлива и емулгирана.

Изсипете майонезата в чист буркан от около 2 чаши (може да е останало малко, което можете да излеете в малък буркан или друг подходящ съд), покрийте и охладете в хладилник за няколко часа, докато стегне. Трябва да е достатъчно твърда. Съхранявайте в хладилник.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ: Тази майонеза не се сгъстява при пасиране, както яйчената майонеза или соевата майонеза, приготвени с много олио, така че не я пасирайте и пасирайте, мислейки си, че ще се сгъсти при пасиране - няма да стане!! Ще се сгъсти след няколко часа в хладилник.

Опитайте това: Използвайте 3/4 до 1 чаена лъжичка горчица на прах и добавете 1 супена лъжица лимонов сок и 1 супена лъжица органична захар или нектар от агаве към рецептата (нивата на захар в този тип рецепти варират, така че започнете с това и след това оставете вкуса си да ви диктува).

Хранителна информация

Общо калории: 275

Общо въглехидрати: 35 г

Общо мазнини: 14 г

Общо протеини: 6 г

Общо натрий: 3366 г

Общо захари: 2 г

