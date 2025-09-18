Есента идва, но вкусът на лятото остава – най-вкусният доматен сос

Есента бавно наближава, но в градините и по магазините все още има вкусни домати. Тези късни съкровища могат да се приготвят с лук и билки, за да се създаде вкусен сос, който ще събуди спомените от лятото и може да се консумира през зимата.

Необходими съставки:

2 кг домати (например микс от коктейлни, роман и домати от сорта биволско сърце)

200 г лук

2 скилидки чесън

Билки като розмарин, мащерка (също лимонова мащерка), риган и босилек

70 мл зехтин

Чили или люти чушки по желание

сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Измийте доматите, отстранете зелените дръжки и ги нарежете на едро. Обелете и нарежете лука и чесъна на кубчета, а билките и лютите чушки нарежете на ситно.

Загрейте зехтина и задушете лука, докато стане прозрачен. Задушете за кратко чесъна и чилито. След това добавете доматите и билките в тенджерата и оставете да заври.

Оставете да къкри на слаб огън поне два часа - или малко повече, ако желаете - докато сосът се редуцира наполовина. Разбърквайте добре соса от време на време, особено към края, когато започне да се сгъстява. Междувременно преварете бурканите и капаците в тенджера, за да сте сигурни, че нямат микроби.

Подправете соса със сол и черен пипер непосредствено преди бутилиране. Ако добавите сол към соса в началото на процеса на готвене, съществува риск да го пресолите, тъй като обемът на соса ще намалее по време на готвене.

Ако не харесвате доматени кожи в соса си, най-добрият начин да го пасирате е с кухненска мелница. Това ще доведе до чудесно гладък сос. В крайни случаи, пасатор ще свърши работа.

Изсипете лютия сос в стерилните буркани с помощта на фуния. Фунията предотвратява разливане по ръба на буркана. Напълнете бурканите до около 1 сантиметър под ръба и заравнете повърхността с лъжица. Накрая, поръсете зехтин върху соса, като се уверите, че сосът е напълно покрит с около 0,5 сантиметра мазнина. Уверете се, че сосът е добре покрит и че ръбът на буркана остава чист. Затворете плътно буркана и не го обръщайте върху капака, както бихте направили със сладко. Сосът ще се запази поне една година.

С този ароматен доматен сос ще запазите вкуса на лятото чак до следващата есен. Подходящ е за паста, пица, месо или просто като основа за бързи домашни ястия през студените месеци. А най-хубавото е, че приготвяйки го сами, контролирате качеството и вкуса – бурканче с вкус на лято, което винаги е под ръка в кухнята ви.

Приятно консервиране и се насладете на вкусните резултати!

