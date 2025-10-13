Какво е баница с шунка - перфектното мезе за зимата

Зимата има свой вкус – аромат на масло, топло тесто и леко опушена шунка. Ако търсите нещо, което се приготвя лесно, но носи усещане за уют, баницата с шунка е точно попадение. Хрупкава отвън, сочна отвътре – тя е чудесна както за обяд, така и за мезе вечерта.
Баница с шунка - как се прави?
Този вариант надгражда класическата българска баница: към яйцата, киселото мляко и сиренето добавяме шунка и кашкавал. Шунката носи плътен, но мек вкус, а кашкавалът осигурява „връзка“ и златист връх. Когато корите се намазват тънко с масло или смес масло-олио, между тях остава въздух и получаваме слоеве, които са едновременно крехки и сочни.
Необходими продукти
- 1 пакет тънки кори за баница (400-500 г)
- 250 г шунка, нарязана на тънки ивици или дребни кубчета
- 200-250 г кашкавал, настърган
- 150-200 г сирене (натрошено)
- 4 яйца
- 1 кофичка кисело мляко (около 400 г)
- 1 ч.л. сода бикарбонат (за млякото)
- 80-100 г масло + 2-3 с.л. олио (смес за намазване)
- щипка сол и черен пипер според солеността на сиренето
- по желание: 1 с.л. сусам за поръсване
Подготовка и овкусяване
Разбийте яйцата с киселото мляко и содата, изчакайте минутка да шупне. Добавете натрошеното сирене и половината настърган кашкавал. Шунката нарежете ситно, за да се разпредели равномерно и да не утежнява отделните слоеве. Разтопете маслото на слаб огън и го смесете с олиото – така мазнината остава ароматна, но не прегаря бързо.
Подреждане – два надеждни варианта
Вита баница (рула): Вземайте по две кори. Първата намажете тънко с мазнина, върху втората разнесете 2-3 с.л. от млечната смес, поръсете шунка и щипка кашкавал. Навийте хлабаво и редете спираловидно в намаслена тава.
Наложена баница: Редете кори пласт по пласт, като всяка намазвате тънко с мазнина и ръсите от плънката и шунката равномерно. Този подход е по-бърз и дава по-„сочна“ вътрешност.
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната на 180-190°C (горен/долен реотан).
- Подредете рулата или слоевете, без да ги стягате. Оставете малко „въздух“, за да се надигнат красиво.
- Полейте повърхността с останалата млечна смес (ако е останала), поръсете кашкавал и, ако желаете, сусам.
- Печете около 30-40 минути до равномерно зачервяване. Ако връхчетата потъмняват твърде бързо, покрийте с лист хартия и довършете на по-ниска позиция във фурната.
- Изключете, открехнете вратата и оставете баницата 10 минути да „се събере“. Тази почивка фиксира слоевете и улеснява чистото рязане.
Тънкости за перфектен резултат
Мазнината да е тънка: по-добре много на брой леки намазвания, отколкото тежък слой. Така корите стават люспести, а не мазни.
Сол с мярка: шунката, сиренето и кашкавалът вече носят соленост; допълнителната сол да е щипка.
Фина шунка: колкото по-ситно е нарязана, толкова по-равномерни са хапките и толкова по-лесно се реже.
Температура: умерената топлина изпича центъра, без да прегаря повърхността – целим златистожълто, не кафяво.
За още въздух: ако обичате по-ефирна вътрешност, оставете 2-3 лъжици от млечната смес за финално поливане преди печене.
Вариации според вкуса ви
С гъби: леко запържени печурки се комбинират чудесно с шунката и дават по-месен профил.
С кисели краставички: нарязани на дребно, внасят свежест и „разбуждат“ мазния компонент.
С пушено сирене: част от кашкавала заменете с пушено за по-зимен, плътен аромат.
Мини банички: нарежете рулата на парчета и подредете вертикално – перфектни за мезе.
С какво да поднесем?
Зимата тази баница е чудесна топла – с айрян, пикантна лютеница или купичка млечно-чеснов сос. Като мезе върви отлично с кисели краставички и маслини. За закуска добавете зеленчукова салата и чашка топъл чай. На следващия ден е още по-добра, ако я затоплите за 6-8 минути на 160°C – коричката се връща, а вътрешността остава сочна.
Чести грешки и как да ги избегнем
Тежка, влажна среда: прекалено много плънка или излишна мазнина. Работете с тънки слоеве и спазвайте почивката след печене.
Прегоряла повърхност: температурата е висока или мазнината е само масло. Смесете с олио и печете по-ниско в печката.
Ронливи парчета: рязане веднага след изваждане. Оставете баницата да се стабилизира.
Баничката с шунка е бърза, щедра и идеална за зимни събирания. С правилно балансирана плънка, тънки намазвания с мазнина и умерено печене получаваме въздушни пластове, които ухаят на масло и колбас. Рецептата е лесна за персонализиране – с гъби, кисели краставички или пушени сирена – и работи отлично както за мезе, така и за основна закуска.