Тази къпана баница с готови кори гони лошото настроение от всеки

С какво да поднесем?

Има дни, в които ни трябва нещо простичко и сигурно – аромат на масло, хрупкава коричка и мека, сочна среда. Къпана баница с готови кори е точно такава утеха. Въпросът е как да постигнем обем и въздушни пластове, без да разточваме. По-долу ще видите най-лесният, повторяем начин с ясни количества и стъпки.

Каква е тайната на най-вкусната турска къпана баница?

Ефективната техника на „къпането“

Техниката разчита на два трика: кратко омазняване за разделяне на корите и „къпане“ – леко потапяне или обилно напояване със смес от яйца и млечен продукт. Така между пластовете остава въздух, който се разширява при печене, а плънката се разпределя равномерно. Резултатът е пухкава среда, златист връх и фантастичен аромат на масло.

Как се приготвя баница с прясно зеле

Необходими продукти

1 пакет готови кори за баница (400-500 г, тънки или „на сач“)

350-400 г сирене, натрошено

4 яйца (3 за плънката + 1 за заливката)

1 чаша кисело мляко (около 250 мл)

1 ч.л. сода бикарбонат (за млякото)

80-100 г краве масло + 4-5 с.л. олио

200 мл газирана течност по избор – прясно мляко с малко вода, газирана вода или лимонада

щипка сол при нужда (спрямо солеността на сиренето)

Леката газировка помага за повече обем и нежна вътрешност; не прекалявайте, за да не стане влажна средата.

Подготовка на смесите

Разбийте 3 яйца с киселото мляко и содата – оставете да шупне. Прибавете сиренето и разбъркайте – това е плънката. За заливка разбийте 1 яйце с избраната газирана течност (около 200 мл) и 1 с.л. олио. Разтопете маслото и го смесете с останалото олио – смесената мазнина пази маслото от прегаряне и дава вкус.

Тази пухкава вита баница с готови кори може да се приготви от всеки

Подреждане – два работещи варианта

Вариант „рула“: Вземайте по две кори. Намажете първата тънко с мазнина, върху втората сложете 2-3 с.л. от плънката, завийте хлабаво на руло и подреждайте в спирала или прави редове.

Вариант „късана“ баница: Късайте корите на едри парчета, потапяйте ги за секунда в плънката и редете в тавата, като редувате с малко мазнина. Този начин „раздува“ вътрешността и прави баницата по-сочна.

Начин на приготвяне

Намажете дъното на тавата с 1-2 с.л. от смесената мазнина. Подредете рулата или „късаните“ парчета плътно, но без да ги стягате. Полейте равномерно със заливката. Оставете 5 минути да попие. Разпределете отгоре останалото масло на малки „капки“. Печете в загрята фурна на 180-190°C около 30-40 минути до равномерен златистожълт цвят. Ако връхчето потъмнява бързо, покрийте с лист хартия и довършете. Изключете фурната, открехнете вратата и оставете баницата 10 минути да „се събере“, преди да я нарежете.

Който е дошъл у Софето, трябва да пробва тази баница със спанак и сирене

Тънкости за стабилен резултат

Кори: тънките правят по-люспеста коричка; корите „на сач“ носят повече аромат и лека дъвчаща текстура.

Мазнина: не прекалявайте – много масло утежнява средата. По-добре чести тънки намазвания.

Газиран компонент: 150-200 мл са достатъчни за стандартна тава; повече течност води до влажни слоеве.

Сол и сирене: опитайте плънката – много саламурени сирена са солени и не искат допълнителна сол.

Почивка: кратката пауза след печене „заключва“ пластовете и улеснява чистото рязане на квадратчета или триъгълници.

Вариации според вкуса ви

Сметанена нежност: заменете част от киселото мляко с готварска сметана (50-70 мл) за кадифена среда.

Баница „на розички“: навийте рулата, нарежете ги напречно и подредете вертикално – получават се красиви „цветя“.

Тройна млечност: ½ чаша прясно мляко в заливката + ½ чаша газирана вода за обем и мекота.

С билки: щипка сушена мащерка или пресен джоджен в плънката дават характерен аромат.

Това не е просто баница със сирене, а вкусотия предавана от поколение на поколение

С какво да поднесем?

Топла баницата е най-сладкодумна – подайте с айрян или кисело мляко. За обяд върви със свежа салата и доматен сок. Ако остане за следващия ден, затоплете на 160-170°C за 8-10 минути – коричката се връща, а средата остава пухкава.

Как да приготвим най-вкусната баница с готови кори

Къпаната баница с готови кори съчетава домашен вкус и практична техника: тънко омазняване, щедра, но премерена заливка и спокоен огън. Когато дадем време на пластовете да „дишат“, получаваме точно тази пухкава, лека среда и златисти ръбове, които вдигат настроението още от първата хапка. Рецептата е гъвкава, бърза и събира всички около тавата.