Google представи AI платформа, с която всеки ще може да създава игри (ВИДЕО)

Google обяви Playground - нова платформа за създаване на персонализирани игри с помощта на изкуствен интелект. Playground ще бъде достъпна от САЩ за потребители, навършили 18 години, на playground.google.

Компанията представи Playground като "експериментална гейминг платформа", която "премахва бариерите пред създаването" на игри и не изисква опит в програмирането.

"С диалоговия интерфейс на Playground можете да управлявате играта, като просто напишете това, което искате да създадете", уточняват от Google в публикация в блога си.

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Механиката на създаването на игри

"Започнете от празно платно, ремиксирайте началните инструкции или използвайте насоки за поддръжка, за да оформите концепцията си и след това я тествайте веднага. Искате да промените физиката, да пренапишете правилата, да персонализирате героите или да преработите средата? Просто попитайте. Вие запазвате пълен контрол върху творческата насока от грубата концепция до крайния продукт", пишат от Google.

След като играта ви е готова, можете да я запазите като поверителна с линк за споделяне единствено към приятели и членове на семейството, или да я публикувате в галерията "Playground Explore" за по-широката общност на Playground. За да се забавлявате с приятелите си, игрите на Playground поддържат класации в играта и мултиплейър геймплей в избрани жанрове. С профил в Play Games можете да заявите персонализиран псевдоним, да се борите за първото място и да следвате създателите, за да видите най-новите им творения", уточняват още от компанията.

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Playground е безплатна за ползване, но ако потребителите имат абонамент за Google One, ще имат по-високи седмични лимити за токени, обяви говорителят на Google Ниа Картър.

Playground се захранва от съществуващите базови модели на Google (Gemini, Nano Banana и Lyria), съчетани с персонализирана система на компанията.